На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
22 листопада 2025, 01:30

Потап і Настя Каменських продають будинок під Києвом: як виглядає та скільки коштує

22 листопада 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
У ЗМІ з'явилась інформація про те, що Потап та Настя Каменських продають будинок, в якому жили до повномасштабної війни. У мережі з'явились кадри

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Зазначається, що будинок коштує 2,2 мільйона доларів. Маєток займає займає 444 квадратні метри на 17 сотках землі. У будинку чотири спальні, кілька просторих віталень та кухня-їдальня.

Що стосується інтер'єру, то тут можна побачити дизайнерські люстри, ванні кімнати з золотистою фурнітурою, великий камін та зону для гостей. На території маєтку є тераса, басейн та меблі для відпочинку.

Будинок знаходиться в закритому містечку з подвійними парканами. Є відеоспостереження та посилена охорона.

Нагадаємо, після концерту Насті Каменських у США стався скандал. Там вона співала пісні російською, а також казала, що їй все одно, якою мовою говорити. Після цього українці розкритикували її за таку позицію, а бренд "Золотий вік" розірвав з артисткою контракт. Згодом з'явились чутки, що Настя Каменських лишається жити за кордоном.

