Фото з відкритих джерел

Фронтмен гурту ADAM має серйозні проблеми зі здоров'ям. Через важку хворобу музикант впав у кому

Про це повідомляється на офіційній сторінці гурта в соцмережі, передає RegioNews.

У повідомлені зазначили, що Михайло Клименко вже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою (туберкульозним менінгітом). Варто зауважити, що раніше були скасовані виступи, але про причини тоді не казали. Тепер відомо, що саме сталось: артист у реанімації та перебуває в комі.

Його стан залишається важким. Лікарі борються за його життя. При цьому це дуже дорого: один день лікування коштує 25 тисяч гривень. Родина та друзі музиканта звернулись з проханням про підтримку. Збір можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співак Степан Гіга переніс термінову операцію та перебуває у важкому стані. Через це його команда скасувала заплановані виступи.