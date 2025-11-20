20:48  19 ноября
В Житомире нашли новорожденного мальчика на улице, полиция разыскивает мать
15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 00:30

На странице ведущего Владимира Остапчука в Instagram появилось сообщение о разводе с женой - что произошло

20 ноября 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На странице ведущего в Instagram появилась информация о его разводе с женой. Екатерина Остапчук рассказала, как она волновалась, когда увидела это

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

На странице Владимира Остапчука в Instagram появилось сообщение о разводе с Екатериной Поплавской. При этом позже блоггерша рассказала, что увидела эти сообщения, когда проснулась посреди ночи, чтобы покормить сына.

По ее словам, в то время как появлялись сообщения на странице Владимира, сам Остапчук спал. Как оказалось, его страница была сломана.

"Вои сломали Instagram. Точнее, не знаю, как это назвать. У него не было двухфакторной аутентификации, то есть зайти мог человек, который смог подобрать пароль", - говорит Екатерина.

Злоумышленники не просто опубликовали сообщения о разводе. Они удалили фотографии пары, а также отписали их друг от друга. Теперь Владимир и Екатерина пытаются выяснить, кто это сделал.

Напомним, ранее Екатерина Остапчук в своем блоге рассказала, что наконец-то дождалась предложения от ведущего Владимира Остапчука. Екатерина объясняла, почему они с мужем до сих пор не отпраздновали свадьбу. Тогда она говорила, что хочет, чтобы это произошло в момент, когда этого захочет Владимир, чтобы это было для двоих.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
19 ноября 2025, 01:30
Реперка alyona alyona рассказала, почему на самом деле она не может похудеть
19 ноября 2025, 00:30
В Днепре известная группа попала под российский обстрел
18 ноября 2025, 19:25
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Дежавный бюджет на 2026 год: как в Украине изменится размер минимальной пенсии
19 ноября 2025, 23:30
В Тернополе усилили охрану возле разрушенных домов: спасательные работы продолжаются
19 ноября 2025, 22:54
Не понравилась футболка: в Одесской области судили полицейского, избившего подростка
19 ноября 2025, 22:45
Стало известно, кто заплатил 51,6 млн грн залога за Чернышева
19 ноября 2025, 22:14
Смертельное ДТП в Ровенской области: сбившего пешехода водителя будут судить
19 ноября 2025, 21:50
В Днепре в результате попадания вражеского дрона возник пожар на складе пищевых продуктов
19 ноября 2025, 21:35
В Тернополе количество погибших возросло до 26, ранены 93 человека после утренней атаки
19 ноября 2025, 21:20
Изъяли более 130 таблеток метадона: в Каменском полиция разоблачила домашнюю наркоторговлю
19 ноября 2025, 21:07
В Житомире нашли новорожденного мальчика на улице, полиция разыскивает мать
19 ноября 2025, 20:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Все блоги »