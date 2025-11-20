Фото из открытых источников

На странице ведущего в Instagram появилась информация о его разводе с женой. Екатерина Остапчук рассказала, как она волновалась, когда увидела это

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

На странице Владимира Остапчука в Instagram появилось сообщение о разводе с Екатериной Поплавской. При этом позже блоггерша рассказала, что увидела эти сообщения, когда проснулась посреди ночи, чтобы покормить сына.

По ее словам, в то время как появлялись сообщения на странице Владимира, сам Остапчук спал. Как оказалось, его страница была сломана.

"Вои сломали Instagram. Точнее, не знаю, как это назвать. У него не было двухфакторной аутентификации, то есть зайти мог человек, который смог подобрать пароль", - говорит Екатерина.

Злоумышленники не просто опубликовали сообщения о разводе. Они удалили фотографии пары, а также отписали их друг от друга. Теперь Владимир и Екатерина пытаются выяснить, кто это сделал.

Напомним, ранее Екатерина Остапчук в своем блоге рассказала, что наконец-то дождалась предложения от ведущего Владимира Остапчука. Екатерина объясняла, почему они с мужем до сих пор не отпраздновали свадьбу. Тогда она говорила, что хочет, чтобы это произошло в момент, когда этого захочет Владимир, чтобы это было для двоих.