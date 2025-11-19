Реперка alyona alyona рассказала, почему на самом деле она не может похудеть

Фото из открытых источников

Известная реперка призналась, что не может весить менее 110 килограммов. Она объяснила, что это связано с ее внутренними переживаниями

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Алена объяснила, что сейчас работает над этим вопросом с терапевтом. Реперка рассказала, что ее организму вроде бы страшно, что если она станет меньше, то не сможет поднять что-нибудь тяжелое или выдержать какой-то удар.

При этом alyona alyona рассказала, что самым большим весом в ее жизни было 134 килограмма. Это случалось, когда у нее были записи альбома или туры. В то же время, когда уровень стресса в организме становился меньше, то и вес исчезал.

"Наибольший вес был 134 кило. Два раза в жизни был такой вес. По мне видно было. Все могут посмотреть мои "Дневники из Бали" 2020 года. Это пик! Я никогда такой большой не была. Я была настолько на стрессе, что у меня нервный срыв был. Я просто как пуля надулась. смотрю, что я набухла. Хотя там я уже перестала есть мясо, стала есть хоть немного фруктов.

Напомним, что ранее alyona alyona рассказывала, что годами она то худела, то снова набирала вес. При этом артистка "обогревала" эту тему в хитах. В частности, в одном из первых ее треков она пела, что она является пышкой с большим запасом энергии.