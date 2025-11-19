08:26  19 ноября
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
23:30  18 ноября
Украина заработала на экспорте мяса более 100 миллионов долларов всего за месяц
01:30  19 ноября
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 00:30

Реперка alyona alyona рассказала, почему на самом деле она не может похудеть

19 ноября 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная реперка призналась, что не может весить менее 110 килограммов. Она объяснила, что это связано с ее внутренними переживаниями

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Алена объяснила, что сейчас работает над этим вопросом с терапевтом. Реперка рассказала, что ее организму вроде бы страшно, что если она станет меньше, то не сможет поднять что-нибудь тяжелое или выдержать какой-то удар.

При этом alyona alyona рассказала, что самым большим весом в ее жизни было 134 килограмма. Это случалось, когда у нее были записи альбома или туры. В то же время, когда уровень стресса в организме становился меньше, то и вес исчезал.

"Наибольший вес был 134 кило. Два раза в жизни был такой вес. По мне видно было. Все могут посмотреть мои "Дневники из Бали" 2020 года. Это пик! Я никогда такой большой не была. Я была настолько на стрессе, что у меня нервный срыв был. Я просто как пуля надулась. смотрю, что я набухла. Хотя там я уже перестала есть мясо, стала есть хоть немного фруктов.

Напомним, что ранее alyona alyona рассказывала, что годами она то худела, то снова набирала вес. При этом артистка "обогревала" эту тему в хитах. В частности, в одном из первых ее треков она пела, что она является пышкой с большим запасом энергии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певец Артем Пивоваров довел всех поклонников до слез на концерте неожиданным подарком ребенку
18 ноября 2025, 01:50
"Я была очень удивлена": актриса Наталья Денисенко рассказала об экстремальном свидании
18 ноября 2025, 01:30
"Какого черта?": ведущая Леся Никитюк рассказала, какие слухи о ней ее раздражали после материнства
18 ноября 2025, 00:50
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Массированный ночной удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 46
19 ноября 2025, 08:48
РФ атаковала Львовщину дронами и ракетами: поврежден энергообъект и предприятие
19 ноября 2025, 08:39
Тернополь после атаки: есть пострадавшие, движение транспорта затруднено
19 ноября 2025, 08:27
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
19 ноября 2025, 08:26
В США одобрили возможную продажу Украине пакета модернизации для ЗРК Patriot на $105 млн
19 ноября 2025, 08:10
Россияне ночью атаковали приграничье Черниговщины: возник пожар
19 ноября 2025, 07:57
В Тернополе в результате атаки разрушена многоэтажка: снесло несколько этажей
19 ноября 2025, 07:53
РФ атакует энергетическую инфраструктуру: введены аварийные отключения
19 ноября 2025, 07:49
Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, FPV-дронами и артиллерией
19 ноября 2025, 07:40
В СМИ сообщают о панике в ОП из-за возможного подозрения Ермака
19 ноября 2025, 07:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
Все блоги »