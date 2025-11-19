08:26  19 ноября
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
23:30  18 ноября
Украина заработала на экспорте мяса более 100 миллионов долларов всего за месяц
01:30  19 ноября
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
Фото из открытых источников
Многие украинские артисты переводят свои русские песни уже на украинский язык. Андрей Хливнюк признался, что не собирается это делать

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам фронтмена "Бумбокс" он отказался петь старые песни на русском на благотворительных концертах. При этом музыкант планирует удалить русскоязычный материал из неизданного репертуара. Ведь, считает он, "этот язык воюет с нашим".

"Новые песни, которые никто еще не слышал — возможно (перевода с русского — прим. ред.). Не хочу их переводить (бывшие изданные русскоязычные хиты — прим. ред.). Это мои дети, чего я их буду… Они уже были. Это история, оно произошло. Зачем мне их переводить, если я другой перевод? песни те, кто новых не пишет. Было и было.

Напомним, недавно Андрей Хливлюк рассказал, где служит на самом деле. С первых дней полномасштабной войны музыкант покинул сцену и взял в руки оружие.

