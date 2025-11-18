18:43  17 ноября
18 ноября 2025, 01:50

Певец Артем Пивоваров довел всех поклонников до слез на концерте неожиданным подарком ребенку

18 ноября 2025, 01:50
Фото из открытых источников
На концерте артист рассказал эмоциональную историю с детства, а затем совершил неожиданный подарок. Мальчик, сын военного, который был на шоу, получил от певца несколько ценное

Такое видео публиковали поклонники с концерта артиста, передает RegioNews.

На видео можно увидеть, как Артём Пивоваров вывел на сцену маленького мальчика. Он рассказал ребенку историю своего детства: о первой гитаре. По словам Пивоварова, это была гитара, которую он нашел на помойке, – избитая, без струн, но она стала для него сокровищем.

"Я жил в то время у бабушки и дедушки. Ходил с этой гитарой пол года, напевал песни, без струн. Соседи были недовольны этим. Через некоторое время мы попытались с моим дедушкой поставить струны. Я начал придумывать свои первые мелодии", — вспоминает артист.

Через 13 лет дедушка ушел из жизни, а затем певец потерял город (Пивоваров родом из Волчанска). На этом моменте артист и сам не сдержал слезы, и маленький поклонник его утешал.

Однако оказалось, что историю Пивоваров рассказывал не просто так. Он снял со своего плеча гитару и подарил мальчику. Артист взял с ребенка обещание: "через 13 лет пригласи меня на свой концерт".

@derizemlyakarina

@Artem Pivovarov подарував свою гітару сину військового і розчулив глядачів своєю особистою історією #артемпивоваров #палацспорту

оригинальный звук - Карина

Справка . Артем Пивоваров – украинский певец, автор песен. Заслуженный артист Украины. Во время полномасштабной войны активно выступает в Украине и за границей, где собирает деньги на помощь ВСУ.

