Фото из открытых источников

Певица Надя Дорофеева уже несколько лет состоит в браке с известным ресторатором Михаилом Кацуриным. Во время интервью артистки поинтересовались, хочет ли она стать мамой.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Журналисты спросили артистку, планирует ли она в ближайшее время иметь своих детей. При этом Надя Дорофеева не стала скрывать что-либо: она честно сказала, что действительно планирует такое будущее. Хотя обошлась без лишних деталей.

Также она рассказала об отношениях с бывшим мужем Владимиром Дантесом. По ее словам, они не очень активно общаются сейчас. В частности, они не поздравляют друг друга с премьерами песен и не поддерживают в шоу-бизнесе. При этом Дорофеева убеждена, что дружить с бывшими действительно возможно.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказывала, какие подарки дарят ей поклонники. По ее словам, среди этих подарков много неожиданности. К примеру, очиститель для пупка.