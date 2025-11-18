Фото з відкритих джерел

Співачка Надя Дорофєєва вже кілька років у шлюбі з відомим ресторатором Михайлом Кацуріним. Під час інтерв'ю в артистки поцікавились, чи хоче вона стати мамою

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Журналісти спитали артистку, чи планує вона найближчим часом мати своїх дітей. При цьому Надя Дорофєєва не стала приховувати щось: вона чесно сказала, що дійсно планує таке майбутнє. Хоча обійшлась без зайвих деталей.

Також вона розповіла про стосунки з колишнім чоловіком Володимиром Дантесом. За її словами, вони не дуже активно спілкуються зараз. Зокрема, вони не вітають одне одного з прем’єрами пісень і не підтримують у шоубізнесі. При цьому Дорофєєва переконана, що дружити з колишніми насправді можливо.

