Артистка часто получает подарки от любителей. Один из них мог бы удивить

Об этом артистка рассказала в проекте "Тур звездами", передает RegioNews.

По словам Нади Дорофеевой, дарили ей много разных вещей. Это была одежда, пластинки и многое другое. Один из ее любимых подарков, но один из самых удивительных – это устройство для очистки пупка.

"Мой любимый – это очиститель для пупка, мне подарили. Вообще, они дарят мне пижамы, которые я реально ношу, дарят пластинки. У меня офигенная коллекция пластинок. Это все делает фан-клуб. Они мне иногда дарят какие-то концертные костюмы, носки. Они все знают, что я очень люблю носки", – говорит Надя Дорофеева.

Однажды поклонница удивила артистку заботой. Девушка долго ждала артистку с ее любимым кофе. По словам Нади, ее это очень растрогало.

"Первый такой трогательный для меня момент, когда еще в туре "Время и Стекло" девушка ждала меня на служебном входе, и она принесла мне стакан с лате, потому что она знала, что я очень люблю лате. Она стояла, очень долго меня ждала, кофе остыла. Она говорит: "Я не знала, когда вы приедете, я ждала вас два с половиной часа, но я знаю, что вы так любите пить лате, и я хотела вам поднять настроение". Меня разорвало эмоционально от этого. Я помню это уже лет шесть и никогда не забуду, потому что для меня не важно, сколько и что стоит, для меня важно, когда человек старается", – говорит певица.

