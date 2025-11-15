"Это закончилось секунд через 15": актер Тарас Цымбалюк честно рассказал о своем первом сексе

Фото из открытых источников

Главный холостяк страны рассказал о своем первом интимном опыте. По его словам, это произошло в подростковом возрасте

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам Тараса Цымбалюка, он в 10-11 классах не интересовался девочками. Его больше интересовали игры, бокс, футбол. Однако, говорит актер, часто он замечал "взгляды и какое-то осуждение, что кто-то с кем-то переспал и встречается, и типа надо".

Он признался, что даже не помнит имя первой девушки. Это была девушка из другой школы. Первый секс актера произошел на трубе на спортивной площадке. Все время он просто ждал, когда это кончится.

"Это было ужасно. Слава Богу, это закончилось секунд через 15, как я вошел. Какой-то десятый мой секс уже похож был на то, что смотрел по видео. И я подумал: О, это уже прикольно, мне это нравится", - говорит Тарас Цымбалюк.

