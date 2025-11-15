"Це закінчилося секунд через 15": актор Тарас Цимбалюк чесно розповів про свій перший секс

Фото з відкритих джерел

Головний холостяк країни розповів про свій перший інтимний досвід. За його словами, це сталось в підлітковому віці

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами Тараса Цимбалюка, він у 10-11 класах не цікавився дівчатами. Його більше цікавили ігри, бокс, футбол. Проте, каже актор, часто він помічав "погляди і якийсь осуд, що хтось десь з кимось переспав і зустрічається, і типу треба".

Він зізнався, що навіть не пам'ятає ім'я першої дівчини. Це була дівчина з іншої школи. Перший секс актора стався на трубі на спортивному майданчику. Весь час він просто чекав, коли це закінчиться.

"Це було жахливо. Слава Богу, це закінчилося секунд через 15, як я увійшов. Якийсь 10-ий мій секс уже схожий був на те, що дивився по відео. І я подумав: О, це вже прикольно, мені це подобається", - каже Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк розповідав, чи були в нього романи на знімальному майданчику. За словами "Холостяка", актори звикли відділяти роботу та реальне життя.