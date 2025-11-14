Фото из открытых источников

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, что 24 ноября это дата его годовщины с любимой Екатериной Воскресенской. По его словам, именно в этот день они познакомились

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegoNews.

Евгений Клопотенко рассказал, что не скрывает своих чувств к девушке Екатерине и хочет честности. В частности, он отметил, что они договорились говорить друг другу откровенно, когда понравился кто-то еще.

"У нас нет секретов. И хотя я и остаюсь в свободных отношениях, это не значит, что я могу быть с другими", – говорит Евгений Клопотенко.

Он также отметил, что такая формулировка не означает, что он "крутит романы на стороне". Речь идет, что он желает сохранять открытость и честность с Екатериной.

К годовщине Екатерина приготовила для него сюрприз. По его словам, это то, что ему не разрешали делать в СМИ. Однако секрет пока Евгений не раскрывает.

Напомним, ранее известный ресторатор говорил, что не видит в своей будущей свадьбе. Однако после начала отношений в одном из интервью он отметил, что его мнение изменилось . Теперь Евгений Клопотенко предполагает, что когда-нибудь он все же может жениться.