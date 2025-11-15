Фото з відкритих джерел

Українська ведуча Маша Єфросиніна зізналась, що в неї були серйозні проблеми зі здоров'ям у студентський період. За її словами, в 46 років вона почувається набагато здоровішою, аніж тоді

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

"У 46 років я набагато здоровіша, ніж була в 21. Тоді я жахливо хворіла… Тричі на рік пневмонія. Я не вилазила з лікарень. Не було циклу. 20 кілограмів зайвої ваги. Ендокринні проблеми. Харчова система повністю не працювала. Я була абсолютно хвора людина", - каже ведуча.

Маша Єфросиніна не приховує, що в юності вона не мала достатньо інформації та бездумно експериментувала з тілом. Крім того, були люди, які давали не дуже корисні поради.

"Ніхто не говорив, як за собою доглядати. Мамина подружка дала мені книжку Геннадія Малахова… Господи, прости. Там не тільки про голодування, там страшні речі", - згадує інтерв'юерка.

Тепер ведуча закликає молотих дівчат не повторювати її помилок. Зараз Єфросиніна веде інший спосіб життя.

Нагадаємо, раніше ведуча розповідала, як її син Сашко реагує на обстріли. За словами ведучої, 11-річний хлопчик діє дуже зібрано. Зокрема, він сам бере маму за руку та веде в укриття.