17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
15 листопада 2025, 00:30

"Ніхто не говорив, як за собою доглядати": ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як змінилось її здоров'я

15 листопада 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Українська ведуча Маша Єфросиніна зізналась, що в неї були серйозні проблеми зі здоров'ям у студентський період. За її словами, в 46 років вона почувається набагато здоровішою, аніж тоді

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

"У 46 років я набагато здоровіша, ніж була в 21. Тоді я жахливо хворіла… Тричі на рік пневмонія. Я не вилазила з лікарень. Не було циклу. 20 кілограмів зайвої ваги. Ендокринні проблеми. Харчова система повністю не працювала. Я була абсолютно хвора людина", - каже ведуча.

Маша Єфросиніна не приховує, що в юності вона не мала достатньо інформації та бездумно експериментувала з тілом. Крім того, були люди, які давали не дуже корисні поради.

"Ніхто не говорив, як за собою доглядати. Мамина подружка дала мені книжку Геннадія Малахова… Господи, прости. Там не тільки про голодування, там страшні речі", - згадує інтерв'юерка.

Тепер ведуча закликає молотих дівчат не повторювати її помилок. Зараз Єфросиніна веде інший спосіб життя.

Нагадаємо, раніше ведуча розповідала, як її син Сашко реагує на обстріли. За словами ведучої, 11-річний хлопчик діє дуже зібрано. Зокрема, він сам бере маму за руку та веде в укриття.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
