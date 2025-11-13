"Он понимает, что такое тело": актриса Наталья Денисенко рассказала, почему показывала 8-летнему сыну свои фото для Playboy

Фото из открытых источников

Актриса Наталья Денисенко появлялась на обложке журнала Playboy. В частности, там она позировала в белье. По словам звезды, ее сын видел такие фото

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Актриса призналась, что съемка для Playboy была ее мечтой с университетских времен. При этом она отметила, что это была довольно скромная фотосессия, и у нее раньше были более откровенные кадры.

По словам Наталки Денисенко, эта фотосессия стала для нее личным подтверждением, что она привлекательна и достойна такой обложки. При этом для нее это была большая честь.

Эти фотографии для Playboy видел и ее 8-летний сын. Однако Наталья уточнила, что речь идет не об обнаженных фото, а о тех, где она позировала в белье.

"Сын видел много моих красивых фотографий, конечно не тех, где я обнажена, но, например, висящие в спальне эстетические фото в белье, видел. Я воспитываю его так, что он понимает, что такое тело, чем отличается мужчина от женщины, и он не имеет никаких предубеждений. Очень знающий хлоп.

Она убеждена, что такие фото не станут для ее сына шоком, когда он станет взрослее. По ее мнению, ему будет приятно, что у него "такая красивая и востребованная мама".

