14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 23:30

Актер-военный Андрей Фединчик показал, как проходит реабилитацию – его посетила и бывшая жена с сыном

12 ноября 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Андрей Фединчик недавно был уволен из ВСУ из-за травмы. Теперь ему нужно пройти реабилитацию

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В социальных сетях актер рассказывает, как он проходит реабилитацию. В частности, Андрей Фединчик выполняет упражнения в специальном корсете под наблюдением тренера. Также есть метод электромиостимуляции для быстрого обновления.

Это уже второй этап реабилитации после серьезной операции, в результате которой Фединчику установили титановые импланты. Интересно, что его навещала также Наталья Денисенко, бывшая жена. На фото в соцсетях бывшие супруги позировали с сыном.

Напомним, ранее актер рассказывал, что больше не является действующим военным. Оказалось, артист прошел сложную операцию, реабилитацию и повторное медицинское обследование. После этого он оказался непригоден к службе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Мог душить. Был очень агрессивным": певица Lama рассказала о своих токсичных отношениях с абъюзером
12 ноября 2025, 01:30
"Была очень сильная ревность": певица Злата Огневич рассказала, как любимый бросил ее по телефону
12 ноября 2025, 00:30
"Я узнала, что такое магия тиктока": ведущая Маша Ефросинина рассказала о скандале с Волошиным из-за Анны Тринчер
11 ноября 2025, 23:30
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
"Он понимает, что такое тело": актриса Наталья Денисенко рассказала, почему показывала 8-летнему сыну свои фото для Playboy
13 ноября 2025, 01:30
Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала об отце-военном
13 ноября 2025, 00:30
Фигуранта пленок НАБУ Пушкаря изъяли из списка участников конференции в Варшаве
12 ноября 2025, 22:45
На Волыни расследуют хищение средств на песке, украденных в Укрзализныце: "заработали" миллионы гривен
12 ноября 2025, 22:45
Переименование Минобороны США в Министерство войны может обойтись в $2 млрд — NBC News
12 ноября 2025, 22:26
В Полтаве женщину сбил насмерть грузовик: полиция расследует ДТП
12 ноября 2025, 22:15
Скандал в школе Днепра: учительница заявила, что "война началась, потому что украинцы бомбили россиян на Донбассе"
12 ноября 2025, 21:58
Правительство отстраняет вице-президента "Энергоатома" и требует кадровых решений, – Свириденко
12 ноября 2025, 21:50
В пригороде Киева пожар в многоэтажке: в квартире произошел взрыв
12 ноября 2025, 21:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Все блоги »