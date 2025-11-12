Фото из открытых источников

Андрей Фединчик недавно был уволен из ВСУ из-за травмы. Теперь ему нужно пройти реабилитацию

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В социальных сетях актер рассказывает, как он проходит реабилитацию. В частности, Андрей Фединчик выполняет упражнения в специальном корсете под наблюдением тренера. Также есть метод электромиостимуляции для быстрого обновления.

Это уже второй этап реабилитации после серьезной операции, в результате которой Фединчику установили титановые импланты. Интересно, что его навещала также Наталья Денисенко, бывшая жена. На фото в соцсетях бывшие супруги позировали с сыном.

Напомним, ранее актер рассказывал, что больше не является действующим военным. Оказалось, артист прошел сложную операцию, реабилитацию и повторное медицинское обследование. После этого он оказался непригоден к службе.