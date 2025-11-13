Фото из открытых источников

Александра Зарицкая из группы KAZKA рассказала о своем отце. По ее словам, уже несколько месяцев она не может с ним встретиться

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица рассказала, что уже три месяца не может организовать встречу с отцом из-за ее активного графика. Кроме того, ее отец сейчас служит в Вооруженных силах Украины. Александра Зарицкая добавила, что ее папа служит в Киевской области, но не уточняла, что он делает.

Артистка призналась, что старается видеться с ним хотя бы один раз в месяц, хотя далеко не всегда это удается. Она также показала фото: на одном она еще маленькая, а на втором уже взрослая с папой на рыбалке.

Напомним, Александра Зарицкая сейчас обручена. Она и Павел Тараненко впервые подтвердили свои отношения еще в 2022 году. Весной 2023 года он сделал певице предложение руки и сердца, но со свадьбой пара не торопится. Это связано с тем, что пара не желает устраивать масштабные празднования во время войны.