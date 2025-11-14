Фото з відкритих джерел

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, що 24 листопада — це дата його річниці з коханою Катериною Воскресенською. За його словами, саме в цей день вони познайомились

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegoNews.

Євген Клопотенко розповів, що не приховує своїх почуттів до дівчини Катерини і хоче чесності. Зокрема, він зазначив, що вони домовились говорити один одному відверто, коли сподобався хтось ще.

"Ми не маємо секретів. І хоч я й залишаюсь у вільних стосунках, це не означає, що я можу бути з іншими", – каже Євген Клопотенко.

Він також зазначив, що таке формулювання не означає, що він "крутить романи на стороні". Йдеться про те, що він хоче зберігати відкритість і чесність з Катериною.

На річницю Катерина приготувала для нього сюрприз. За його словами, це те, що йому не дозволяли робити в медіа. Проте секрет поки що Євген не розкриває.

Нагадаємо, раніше відомий ресторатор казав, що не бачить у своєму майбутньому весілля. Проте після початку стосунків в одному з інтерв'ю він зазначив, що його думка змінилась. Тепер Євген Клопотенко припускає, що колись він все ж може одружитися.