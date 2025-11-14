22:29  13 листопада
14 листопада 2025, 00:50

"Я залишаюсь у вільних стосунках": відомий ресторатор Євген Клопотенко відверто розповів про особисте життя

14 листопада 2025, 00:50
Фото з відкритих джерел
Ресторатор Євген Клопотенко розповів, що 24 листопада — це дата його річниці з коханою Катериною Воскресенською. За його словами, саме в цей день вони познайомились

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegoNews.

Євген Клопотенко розповів, що не приховує своїх почуттів до дівчини Катерини і хоче чесності. Зокрема, він зазначив, що вони домовились говорити один одному відверто, коли сподобався хтось ще.

"Ми не маємо секретів. І хоч я й залишаюсь у вільних стосунках, це не означає, що я можу бути з іншими", – каже Євген Клопотенко.

Він також зазначив, що таке формулювання не означає, що він "крутить романи на стороні". Йдеться про те, що він хоче зберігати відкритість і чесність з Катериною.

На річницю Катерина приготувала для нього сюрприз. За його словами, це те, що йому не дозволяли робити в медіа. Проте секрет поки що Євген не розкриває.

Нагадаємо, раніше відомий ресторатор казав, що не бачить у своєму майбутньому весілля. Проте після початку стосунків в одному з інтерв'ю він зазначив, що його думка змінилась. Тепер Євген Клопотенко припускає, що колись він все ж може одружитися.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
