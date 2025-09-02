19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
У Дии появился искусственный интеллект
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
02 сентября 2025, 03:30

Ресторатор Евгений Клопотенко нашел девушку

02 сентября 2025, 03:30
Фото из открытых источников
Евгений Клопотенко раньше много раз говорил, что не готов жертвовать чем-нибудь ради жены и детей. Однако теперь он признался, что в его личной жизни произошли изменения

Об этом кулинар рассказал в подкасте Сергея Притулы и Антона Тимошенко, передает RegioNews.

По словам Евгения Клопотенко, у него появилась девушка. При этом имя любимой он пока не раскрывает. Он отметил, что пока не может об этом говорить. Однако он пообещал, что скоро будут новости, что у него происходит.

Кроме того, теперь Евгений Клопотенко изменил свои взгляды на брак. Теперь он считает, что когда-нибудь он может жениться.

"Я не знаю. Возможно, когда-нибудь это произойдет. Мне кажется, что шансы есть," — говорит ресторатор.

Справка. Евгений Клопотенко — украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист. Соучредитель ресторана "Сто лет назад" (в Киеве) и бистро "Другие" (во Львове), ресторана "Полтава". Клопотенко тоже делится рецептами на своем YouTube.

