18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
11 ноября 2025, 23:30

"Я узнала, что такое магия тиктока": ведущая Маша Ефросинина рассказала о скандале с Волошиным из-за Анны Тринчер

11 ноября 2025, 23:30
Фото из открытых источников
Несколько лет назад между Машей Ефросининым и скандальным блоггером Александром Волошиным произошел спор. Причиной было интервью с бывшей женой блоггера, певицей Анной Тринчер

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Маши Ефросининой, тогда Александр Волошин извратил ее слова. Однако остановить скандал уже не удавалось. Поэтому потом он выступил с новым заявлением и назвал ведущую лицемеркой.

Теперь Маша объяснила, что блоггер просто обрезал ее фразу из интервью. В результате получилось так, что Ефросинина обвиняет Анну Тринчер в том, что певица зарабатывает и тратит на себя деньги во время полномасштабной войны.

"В интервью я говорю Ани: "Ок по-твоему делать распаковки богатой жизни вот так показательно?" Ее бывший муж вырезал слово "показательно", и получается, что я говорю: "А разве нормально катиться богатством сейчас?" Я узнала, что такое магия тиктоку. маргиналка", - говорит Ефросинина.

Напомним, ранее ведущая рассказывала, как ее сын Саша реагирует на обстрелы. По словам ведущей, 11-летний мальчик действует очень собранно. В частности, он сам берет маму за руку и ведет в укрытие.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
