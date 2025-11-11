"Я узнала, что такое магия тиктока": ведущая Маша Ефросинина рассказала о скандале с Волошиным из-за Анны Тринчер

Фото из открытых источников

Несколько лет назад между Машей Ефросининым и скандальным блоггером Александром Волошиным произошел спор. Причиной было интервью с бывшей женой блоггера, певицей Анной Тринчер

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Маши Ефросининой, тогда Александр Волошин извратил ее слова. Однако остановить скандал уже не удавалось. Поэтому потом он выступил с новым заявлением и назвал ведущую лицемеркой.

Теперь Маша объяснила, что блоггер просто обрезал ее фразу из интервью. В результате получилось так, что Ефросинина обвиняет Анну Тринчер в том, что певица зарабатывает и тратит на себя деньги во время полномасштабной войны.

"В интервью я говорю Ани: "Ок по-твоему делать распаковки богатой жизни вот так показательно?" Ее бывший муж вырезал слово "показательно", и получается, что я говорю: "А разве нормально катиться богатством сейчас?" Я узнала, что такое магия тиктоку. маргиналка", - говорит Ефросинина.

