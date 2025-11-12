"Мог душить. Был очень агрессивным": певица Lama рассказала о своих токсичных отношениях с абъюзером

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, после развода с бывшим мужем Виталием она стала встречаться с другим человеком. Эти отношения продолжались четыре года, но это был очень отрицательный опыт.

"У меня были 4 года отношения. Они были больны, скажем так. Неправильны они были. Меня накрыл конкретно невроз. Это не о том, что кто-то плохой. Когда мы в отношениях, мы оба влияем на это все. То есть ты идешь на что-то, соглашаешься или не соглашаешься, когда уже имеешь больший опыт. Мне надо было больше, мне надо было," - надо было. говорит Lama.

Муж очень ее ревновал. Эти отношения, говорит певица, истощили ее физически и нравственно. Последней каплей стало то, что он поднял руку.

"Я сама от него ушла, потому что это настолько было неправильно. Они изначально были неправильными, и эта неправильность разрослась в такую большую опухоль. Но я осознала, как оно не должно быть. Это уже до драки доходило. Я стала нетрудоспособна. Мог душить или еще что-то. Был очень агрессивным", - сказала она.

Справка. Lama – украинский проект, созданный певицей Наталией Деньков и саунд-продюсером Украины Виталием Телезином в 2005 году. В "арсенале" артистки десятки хитов. После 2022 года она активно занимается волонтерством, собирая средства для ВСУ и вынужденно перемещенных лиц. В частности, посвятила песню "Смльні люди" украинскому народу и ВСУ.