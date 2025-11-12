"Мог душить. Был очень агрессивным": певица Lama рассказала о своих токсичных отношениях с абъюзером
Украинская певица Lama (Наталья Деньков) рассказала об опыте абьюзивных отношений. Доходило до того, что бывший возлюбленный поднимал на нее руку
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам артистки, после развода с бывшим мужем Виталием она стала встречаться с другим человеком. Эти отношения продолжались четыре года, но это был очень отрицательный опыт.
"У меня были 4 года отношения. Они были больны, скажем так. Неправильны они были. Меня накрыл конкретно невроз. Это не о том, что кто-то плохой. Когда мы в отношениях, мы оба влияем на это все. То есть ты идешь на что-то, соглашаешься или не соглашаешься, когда уже имеешь больший опыт. Мне надо было больше, мне надо было," - надо было. говорит Lama.
Муж очень ее ревновал. Эти отношения, говорит певица, истощили ее физически и нравственно. Последней каплей стало то, что он поднял руку.
"Я сама от него ушла, потому что это настолько было неправильно. Они изначально были неправильными, и эта неправильность разрослась в такую большую опухоль. Но я осознала, как оно не должно быть. Это уже до драки доходило. Я стала нетрудоспособна. Мог душить или еще что-то. Был очень агрессивным", - сказала она.
Справка. Lama – украинский проект, созданный певицей Наталией Деньков и саунд-продюсером Украины Виталием Телезином в 2005 году. В "арсенале" артистки десятки хитов. После 2022 года она активно занимается волонтерством, собирая средства для ВСУ и вынужденно перемещенных лиц. В частности, посвятила песню "Смльні люди" украинскому народу и ВСУ.