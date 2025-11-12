18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
"Мог душить. Был очень агрессивным": певица Lama рассказала о своих токсичных отношениях с абъюзером

Украинская певица Lama (Наталья Деньков) рассказала об опыте абьюзивных отношений. Доходило до того, что бывший возлюбленный поднимал на нее руку

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, после развода с бывшим мужем Виталием она стала встречаться с другим человеком. Эти отношения продолжались четыре года, но это был очень отрицательный опыт.

"У меня были 4 года отношения. Они были больны, скажем так. Неправильны они были. Меня накрыл конкретно невроз. Это не о том, что кто-то плохой. Когда мы в отношениях, мы оба влияем на это все. То есть ты идешь на что-то, соглашаешься или не соглашаешься, когда уже имеешь больший опыт. Мне надо было больше, мне надо было," - надо было. говорит Lama.

Муж очень ее ревновал. Эти отношения, говорит певица, истощили ее физически и нравственно. Последней каплей стало то, что он поднял руку.

"Я сама от него ушла, потому что это настолько было неправильно. Они изначально были неправильными, и эта неправильность разрослась в такую большую опухоль. Но я осознала, как оно не должно быть. Это уже до драки доходило. Я стала нетрудоспособна. Мог душить или еще что-то. Был очень агрессивным", - сказала она.

Справка. Lama – украинский проект, созданный певицей Наталией Деньков и саунд-продюсером Украины Виталием Телезином в 2005 году. В "арсенале" артистки десятки хитов. После 2022 года она активно занимается волонтерством, собирая средства для ВСУ и вынужденно перемещенных лиц. В частности, посвятила песню "Смльні люди" украинскому народу и ВСУ.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
