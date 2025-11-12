18:44  11 ноября
12 ноября 2025, 00:30

"Была очень сильная ревность": певица Злата Огневич рассказала, как любимый бросил ее по телефону

Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Певица Злата Огневич признается, что имела несколько романов, где была сильна ревность со стороны ее партнеров. Один мужчина даже бросил ее по телефону

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, ее бывший парень очень сильно ее ревновал. В частности, ему не нравились поздние возвращения домой, цветы и внимание мужчин в ее сторону. Впоследствии он бросил ее по телефону, и просто исчез. Тогда артистка сама писала ему и звонила, чтобы наконец-то убедиться в причинах разрыва. По мнению певицы, это очень незрелое поведение.

Однако впоследствии история повторилась уже с другим мужчиной. Он не выдерживал графика Огневича. Даже доходило до ссор с избиением посуды. По словам артистки, это была "итальянская семья".

"После этого поняла, что страсть – это, конечно, классно, но когда она происходит таким токсичным образом, то это точно не об отношениях, которые хочу. Я разорвала эти отношения по своей инициативе", - говорит артистка.

Теперь Злата Огневич надеется встретить мужчину, который бы понимал ее профессию и принимал бы ее график.

Справка. В 2021 году Злата Огневич стала героиней шоу "Холостячка" на СТБ. В финале ее избранником стал предприниматель Андрей Задворный. Однако впоследствии выяснилось, что отношения у них не сложились. После этого певица открыто не рассказывала о своей личной жизни.

