13 листопада 2025, 01:30

"Він розуміє, що таке тіло": акторка Наталка Денисенко розповіла, чому показувала 8-річному сину свої фото для Playboy

13 листопада 2025, 01:30
Акторка Наталка Денисенко з'являлась на обкладинці журналу Playboy. Зокрема, там вона позувала у білизні. За словами зірки, її син бачив такі фото

Про це повідомляє "Люкс.ФМ"

Акторка зізналась, що зйомка для Playboy була її мрією з університетських часів. При цьому вона зазначила, що це була доволі скромна фотосесія, і в неї раніше були більш відверті кадри.

За словами Наталки Денисенко, ця фотосесія стала для неї особистим підтвердженням, що вона приваблива жінка та гідна такої обкладинки. При цьому для неї це була велика честь.

Ці фото для Playboy бачив і її 8-річний син. Проте Наталка уточнила, що йдеться не про оголені фото, а ті, де вона позувала у білизні.

"Син бачив багато моїх красивих фотографій, звісно не тих, де я оголена, але, наприклад, естетичні фото в білизні, що висять у спальні, бачив. Я виховую його так, що він розуміє, що таке тіло, чим відрізняється чоловік від жінки, і він не має жодних упереджень. Дуже обізнаний хлопчик", - каже зірка.

Вона переконана, що такі фото не стануть для її сина шоком, коли він стане дорослішим. На її думку, йому буде приємно, що в нього "така красива й затребувана мама".

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко розповіла про запуск нового бізнесу. За її словами, їй довелось витратити чимало власних коштів. Через перевтому після зйомок вона навіть плакала, коли намагалась впоратися з усім обсягом роботи.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
