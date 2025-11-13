"Він розуміє, що таке тіло": акторка Наталка Денисенко розповіла, чому показувала 8-річному сину свої фото для Playboy

Фото з відкритих джерел

Акторка Наталка Денисенко з'являлась на обкладинці журналу Playboy. Зокрема, там вона позувала у білизні. За словами зірки, її син бачив такі фото

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Акторка зізналась, що зйомка для Playboy була її мрією з університетських часів. При цьому вона зазначила, що це була доволі скромна фотосесія, і в неї раніше були більш відверті кадри.

За словами Наталки Денисенко, ця фотосесія стала для неї особистим підтвердженням, що вона приваблива жінка та гідна такої обкладинки. При цьому для неї це була велика честь.

Ці фото для Playboy бачив і її 8-річний син. Проте Наталка уточнила, що йдеться не про оголені фото, а ті, де вона позувала у білизні.

"Син бачив багато моїх красивих фотографій, звісно не тих, де я оголена, але, наприклад, естетичні фото в білизні, що висять у спальні, бачив. Я виховую його так, що він розуміє, що таке тіло, чим відрізняється чоловік від жінки, і він не має жодних упереджень. Дуже обізнаний хлопчик", - каже зірка.

Вона переконана, що такі фото не стануть для її сина шоком, коли він стане дорослішим. На її думку, йому буде приємно, що в нього "така красива й затребувана мама".

