17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
08 ноября 2025, 00:50

Актриса Анна Саливанчук призналась, за какие деньги купила квартиру в столице в 23 года

08 ноября 2025, 00:50
Фото из открытых источников
Актриса Анна Саливанчук купила квартиру в Киеве только в 23 года. До этого она арендовала жилье, но в определенный момент решила, что лучше вкладываться в собственное имущество.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артистки, чтобы купить квартиру в 23 года, она брала кредит. Тогда доллар был по четыре гривны. Однако он быстро рос и дошел до 10 гривен. Поэтому семь лет актрисе пришлось работать, чтобы уладить этот вопрос. Она бралась за разные подработки. Впоследствии она все же выплатила кредит, продала квартиру и купила другое жилье.

"Взяла большой кредит, когда доллар был по 4, а уже через два месяца он стал по 10. Я попала в серьезную передрягу. Чтобы как-то удержаться, находила подработки: пошла преподавать актерское мастерство, хореографию. Начала вести корпоративы и разные праздники, хотя ужасно этого не люблю. И выплатила кредит за семь лет. нынешнем доме", - рассказала Анна Саливанчук.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказывала, почему она публикует соблазнительные фото в социальных сетях. По словам артистки, ругают такие кадры в основном женщины.

