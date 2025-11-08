Фото из открытых источников

Актриса Анна Саливанчук купила квартиру в Киеве только в 23 года. До этого она арендовала жилье, но в определенный момент решила, что лучше вкладываться в собственное имущество.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артистки, чтобы купить квартиру в 23 года, она брала кредит. Тогда доллар был по четыре гривны. Однако он быстро рос и дошел до 10 гривен. Поэтому семь лет актрисе пришлось работать, чтобы уладить этот вопрос. Она бралась за разные подработки. Впоследствии она все же выплатила кредит, продала квартиру и купила другое жилье.

"Взяла большой кредит, когда доллар был по 4, а уже через два месяца он стал по 10. Я попала в серьезную передрягу. Чтобы как-то удержаться, находила подработки: пошла преподавать актерское мастерство, хореографию. Начала вести корпоративы и разные праздники, хотя ужасно этого не люблю. И выплатила кредит за семь лет. нынешнем доме", - рассказала Анна Саливанчук.

