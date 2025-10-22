Фото из открытых источников

Актриса Анна Саливанчук часто может публиковать соблазнительные фото в социальных сетях. Артистка призналась, что такие фотографии почти не вызывают хейта

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, чаще ее соблазнительные фото в социальных сетях ругают именно женщины. Кроме того, по ее словам, у нее почти нет плохих комментариев.

"Женщины гордятся тем, что я не стесняюсь, что показываю себя такой, какая есть: мне 40 лет, у меня двое детей, имею красивый вид. Некоторые пишут: "Боже, ты мама двоих детей и в белье". И что? Белье – то же, что купальник. такого. Хочу запомнить себя такой. Хотя и в 60 я тоже буду выглядеть красиво, потому что работаю над этим.

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.