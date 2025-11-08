Фото з відкритих джерел

Акторка Анна Саліванчук купила квартиру в Києві лише у 23 роки. До цього вона орендувала житло, але в певний момент вирішила, що краще вкладатися у власне майно

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артистки, щоб купити квартиру у 23 роки, вона брала кредит. Тоді долар був по чотири гривні. Проте він швидко зростав і дійшов до позначки 10 гривень. Тому сім років акторці довелось працювати, щоб владнати це питання. Вона бралась за різні підробітки. Згодом вона все ж виплатила кредит, продала ту квартиру та купила інше житло.

"Взяла великий кредит, коли долар був по 4, а вже за два місяці він став по 10. Я потрапила в серйозну халепу. Щоб якось утриматися, знаходила підробітки: пішла викладати акторську майстерність, хореографію. Почала вести корпоративи й різні свята, хоча страшенно цього не люблю. І виплатила кредит за сім років. Потім ту квартиру продала й купила іншу – у своєму теперішньому будинку", - розповіла Анна Саліванчук.

