17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2025, 00:50

Акторка Анна Саліванчук зізналась, за які гроші купила квартиру в столиці в 23 роки

08 листопада 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Акторка Анна Саліванчук купила квартиру в Києві лише у 23 роки. До цього вона орендувала житло, але в певний момент вирішила, що краще вкладатися у власне майно

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артистки, щоб купити квартиру у 23 роки, вона брала кредит. Тоді долар був по чотири гривні. Проте він швидко зростав і дійшов до позначки 10 гривень. Тому сім років акторці довелось працювати, щоб владнати це питання. Вона бралась за різні підробітки. Згодом вона все ж виплатила кредит, продала ту квартиру та купила інше житло.

"Взяла великий кредит, коли долар був по 4, а вже за два місяці він став по 10. Я потрапила в серйозну халепу. Щоб якось утриматися, знаходила підробітки: пішла викладати акторську майстерність, хореографію. Почала вести корпоративи й різні свята, хоча страшенно цього не люблю. І виплатила кредит за сім років. Потім ту квартиру продала й купила іншу – у своєму теперішньому будинку", - розповіла Анна Саліванчук.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповідала, чому вона публікує спокусливі фото в соціальних мережах. За словами артистки, лайкають такі кадри здебільшого жінки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи стане новою "Холостячкою"
07 листопада 2025, 02:50
Ексміністр Дмитро Кулеба розповів, скільки витрачає на життя в Києві щомісяця
07 листопада 2025, 01:50
Пішов у морг заради дівчини: співак Артем Пивоваров розповів, що зробив заради кохання
07 листопада 2025, 00:50
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Мама влаштовує мені істерики": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яким подарунком порадував найріднішу людину
08 листопада 2025, 01:50
В Україні подешевшав популярний овоч: скільки тепер треба платити за кілограм
07 листопада 2025, 23:50
Майже половина кондитерських виробів з України йде за кордон: що відбувається
07 листопада 2025, 23:30
16 тисяч доларів за відстрочку від служби: в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему
07 листопада 2025, 22:50
На Львівщині побили 15-річну дівчинку: дитину госпіталізували
07 листопада 2025, 21:50
Друзі Кулеби із Полтавської ОВА двічі заробили на будівництві фортифікацій на Донеччині – нардеп
07 листопада 2025, 20:55
На Київщині засудили чоловіка і жінку, які підпалювали авто на замовлення росіян: як їх покарали
07 листопада 2025, 20:35
У Запоріжжі інструктора з водіння піймали на хабарі: що тепер йому загрожує
07 листопада 2025, 19:55
Діти та дружина "на замовлення": в Києві викрили нову схему для ухилення від мобілізації
07 листопада 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »