Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
Погода в Украине резко изменится
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
03 ноября 2025, 20:26

Постоянное "залипание" в TikTok и Reels назвали новым признаком бедности

03 ноября 2025, 20:26
Постоянное времяпрепровождение в TikTok или Instagram Reels может свидетельствовать не только о зависимости от соцсетей, но и о финансовой нестабильности и других проблемах.

Об этом сообщает The New York Post (NYP), передает RegioNews.

По словам экспертов, такая привычка связана с быстрым выбросом дофамина в мозг, возникающий при просмотре коротких развлекательных роликов. Это стимулирует мозг мгновенными "наградами", но снижает способность концентрироваться на длительных задачах и формирует психологическую зависимость.

Кроме того, постоянное "залипание" в соцсетях может быть признаком:

  • переутомления, когда человек ищет легкий способ отвлечься от стресса;
  • отсутствие хобби и активного досуга, что уменьшает возможности самореализации;
  • эмоциональной нестабильности, ведь короткие ролики создают быстрый, но временный эффект удовольствия.

Специалисты отмечают, что такая привычка не только влияет на психологическое состояние, но и может сказываться на финансовой ситуации, поскольку затраченное время не приносит пользы в профессиональном развитии.

Чтобы избежать негативных последствий, эксперты советуют:

  • ограничивать время в соцсетях с помощью таймеров;
  • найти хобби или занятия, приносящие долговременное удовольствие;
  • практиковать активный отдых и физические нагрузки;
  • планировать день так, чтобы короткие развлекательные ролики не занимали большую часть времени.

Этот феномен показывает, как современные технологии могут влиять на психологическое здоровье, производительность и даже финансовое благосостояние человека.

