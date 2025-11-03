Постоянное времяпрепровождение в TikTok или Instagram Reels может свидетельствовать не только о зависимости от соцсетей, но и о финансовой нестабильности и других проблемах.

Об этом сообщает The New York Post (NYP), передает RegioNews.

По словам экспертов, такая привычка связана с быстрым выбросом дофамина в мозг, возникающий при просмотре коротких развлекательных роликов. Это стимулирует мозг мгновенными "наградами", но снижает способность концентрироваться на длительных задачах и формирует психологическую зависимость.

Кроме того, постоянное "залипание" в соцсетях может быть признаком:

переутомления, когда человек ищет легкий способ отвлечься от стресса;

отсутствие хобби и активного досуга, что уменьшает возможности самореализации;

эмоциональной нестабильности, ведь короткие ролики создают быстрый, но временный эффект удовольствия.

Специалисты отмечают, что такая привычка не только влияет на психологическое состояние, но и может сказываться на финансовой ситуации, поскольку затраченное время не приносит пользы в профессиональном развитии.

Чтобы избежать негативных последствий, эксперты советуют:

ограничивать время в соцсетях с помощью таймеров;

найти хобби или занятия, приносящие долговременное удовольствие;

практиковать активный отдых и физические нагрузки;

планировать день так, чтобы короткие развлекательные ролики не занимали большую часть времени.

Этот феномен показывает, как современные технологии могут влиять на психологическое здоровье, производительность и даже финансовое благосостояние человека.