Постійне "залипання" у TikTok і Reels назвали новою ознакою бідності
Постійне проведення часу у TikTok або Instagram Reels може свідчити не лише про залежність від соцмереж, а й про фінансову нестабільність та інші проблеми
Про це повідомляє The New York Post (NYP), передає RegioNews.
За словами експертів, така звичка пов’язана із швидким викидом дофаміну у мозок, який виникає під час перегляду коротких розважальних роликів. Це стимулює мозок миттєвими "нагородами", але водночас знижує здатність концентруватися на довготривалих завданнях та формує психологічну залежність.
Крім того, постійне "залипання" у соцмережах може бути ознакою:
- перевтоми, коли людина шукає легкий спосіб відволіктися від стресу;
- відсутності хобі та активного дозвілля, що зменшує можливості самореалізації;
- емоційної нестабільності, адже короткі ролики створюють швидкий, але тимчасовий ефект задоволення.
Фахівці наголошують, що така звичка не лише впливає на психологічний стан, але й може позначатися на фінансовій ситуації, оскільки витрачений час не приносить користі в професійному розвитку.
Щоб уникнути негативних наслідків, експерти радять:
- обмежувати час у соцмережах за допомогою таймерів;
- знайти хобі або заняття, які приносять довготривале задоволення;
- практикувати активний відпочинок і фізичні навантаження;
- планувати день так, щоб короткі розважальні ролики не займали більшу частину часу.
Цей феномен демонструє, як сучасні технології можуть впливати на психологічне здоров’я, продуктивність та навіть фінансовий добробут людини.