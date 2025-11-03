16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 20:26

Постійне "залипання" у TikTok і Reels назвали новою ознакою бідності

03 листопада 2025, 20:26
Постійне проведення часу у TikTok або Instagram Reels може свідчити не лише про залежність від соцмереж, а й про фінансову нестабільність та інші проблеми

Про це повідомляє The New York Post (NYP), передає RegioNews.

За словами експертів, така звичка пов’язана із швидким викидом дофаміну у мозок, який виникає під час перегляду коротких розважальних роликів. Це стимулює мозок миттєвими "нагородами", але водночас знижує здатність концентруватися на довготривалих завданнях та формує психологічну залежність.

Крім того, постійне "залипання" у соцмережах може бути ознакою:

  • перевтоми, коли людина шукає легкий спосіб відволіктися від стресу;
  • відсутності хобі та активного дозвілля, що зменшує можливості самореалізації;
  • емоційної нестабільності, адже короткі ролики створюють швидкий, але тимчасовий ефект задоволення.

Фахівці наголошують, що така звичка не лише впливає на психологічний стан, але й може позначатися на фінансовій ситуації, оскільки витрачений час не приносить користі в професійному розвитку.

Щоб уникнути негативних наслідків, експерти радять:

  • обмежувати час у соцмережах за допомогою таймерів;
  • знайти хобі або заняття, які приносять довготривале задоволення;
  • практикувати активний відпочинок і фізичні навантаження;
  • планувати день так, щоб короткі розважальні ролики не займали більшу частину часу.

Цей феномен демонструє, як сучасні технології можуть впливати на психологічне здоров’я, продуктивність та навіть фінансовий добробут людини.

31 жовтня 2025
07 серпня 2025
