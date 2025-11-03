Постійне "залипання" у TikTok і Reels назвали новою ознакою бідності

Постійне проведення часу у TikTok або Instagram Reels може свідчити не лише про залежність від соцмереж, а й про фінансову нестабільність та інші проблеми

Про це повідомляє The New York Post (NYP), передає RegioNews.

За словами експертів, така звичка пов’язана із швидким викидом дофаміну у мозок, який виникає під час перегляду коротких розважальних роликів. Це стимулює мозок миттєвими "нагородами", але водночас знижує здатність концентруватися на довготривалих завданнях та формує психологічну залежність.

Крім того, постійне "залипання" у соцмережах може бути ознакою:

перевтоми, коли людина шукає легкий спосіб відволіктися від стресу;

відсутності хобі та активного дозвілля, що зменшує можливості самореалізації;

емоційної нестабільності, адже короткі ролики створюють швидкий, але тимчасовий ефект задоволення.

Фахівці наголошують, що така звичка не лише впливає на психологічний стан, але й може позначатися на фінансовій ситуації, оскільки витрачений час не приносить користі в професійному розвитку.

Щоб уникнути негативних наслідків, експерти радять:

обмежувати час у соцмережах за допомогою таймерів;

знайти хобі або заняття, які приносять довготривале задоволення;

практикувати активний відпочинок і фізичні навантаження;

планувати день так, щоб короткі розважальні ролики не займали більшу частину часу.

Цей феномен демонструє, як сучасні технології можуть впливати на психологічне здоров’я, продуктивність та навіть фінансовий добробут людини.