14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 15:12

Трое жителей Сумщины потеряли за один клик более 130 тыс. грн – мошенники действовали через TikTok

03 ноября 2025, 15:12
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Сумской области
Читайте також
українською мовою

Полиция открыла уголовные производства по факту мошенничества, сообщили в Сумском районном управлении

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратился 24-летний сумчанин. Он рассказал, что в социальной сети TikTok неизвестный предложил ему "заработок на инвестициях". Муж перечислил более 29 тысяч гривен на несколько банковских карт. После этого связь с "работодателем" исчезла, а деньги вернуть не удалось.

Еще один случай мошенничества произошел с военнослужащим из Сум. Мужчина на Facebook наткнулся на объявление о продаже автомобиля Renault Duster из-за рубежа. Он перечислил 49 тысяч гривен на банковские карты якобы продавца. Позже оказалось, что это была мошенническая схема, а автомобиля мужчина так и не получил.

По всем инцидентам полиция приступила к уголовным производствам по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за мошенничество.

Ранее сообщалось о мошеннических схемах в соцсетях: злоумышленники использовали TikTok, чтобы собирать деньги от имени Героя Украины. Они действовали в течение 2024-2025 годов, публикуя настоящие видео защитника для фейковых донатов, что могло ввести в заблуждение тысячи пользователей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумы мошенничество TikTok Facebook уголовное производство
Из Армении в Украину вернули афериста, который обокрал волонтеров и военных более чем на 20 млн грн
03 ноября 2025, 14:11
ГБР передало в суд дело против нардепа за государственную измену и мошенничество
03 ноября 2025, 10:56
В Николаевской области осужденный мошенник обманул фермеров на 100 тыс. грн
31 октября 2025, 15:43
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Одесской области 47-летняя женщина предложила пограничнику 500 долларов, чтобы вывезти в Молдову мужа
03 ноября 2025, 15:18
В Днепре будут судить мужчину за преступление сексуального характера против 7-летней девочки
03 ноября 2025, 14:56
Суперлуна над Украиной: когда и как ее увидеть
03 ноября 2025, 14:50
На Днепропетровщине во время церемонии награждения военных оккупанты ударили баллистикой: последствия атаки
03 ноября 2025, 14:41
Из Армении в Украину вернули афериста, который обокрал волонтеров и военных более чем на 20 млн грн
03 ноября 2025, 14:11
Погода в Украине резко изменится
03 ноября 2025, 14:09
В Днепропетровской области дроны РФ уничтожили склад популярных чипсов и сухариков
03 ноября 2025, 14:00
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
03 ноября 2025, 13:47
Старт отопительного сезона на Харьковщине: тепло получили более 250 домов
03 ноября 2025, 13:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »