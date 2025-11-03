Фото: полиция Сумской области

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратился 24-летний сумчанин. Он рассказал, что в социальной сети TikTok неизвестный предложил ему "заработок на инвестициях". Муж перечислил более 29 тысяч гривен на несколько банковских карт. После этого связь с "работодателем" исчезла, а деньги вернуть не удалось.

Еще один случай мошенничества произошел с военнослужащим из Сум. Мужчина на Facebook наткнулся на объявление о продаже автомобиля Renault Duster из-за рубежа. Он перечислил 49 тысяч гривен на банковские карты якобы продавца. Позже оказалось, что это была мошенническая схема, а автомобиля мужчина так и не получил.

По всем инцидентам полиция приступила к уголовным производствам по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за мошенничество.

Ранее сообщалось о мошеннических схемах в соцсетях: злоумышленники использовали TikTok, чтобы собирать деньги от имени Героя Украины. Они действовали в течение 2024-2025 годов, публикуя настоящие видео защитника для фейковых донатов, что могло ввести в заблуждение тысячи пользователей.