Украинская певица Екатерина Бужинская призналась, что ее снабжает ее муж. При этом артистка также зарабатывает деньги и самостоятельно

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

По словам Екатерины Бужинской, ее супруг Димитар Стойчев обеспечивает ее финансово. В настоящее время семья проживает в Болгарии. Певица зарабатывает и тратит немало средств, в частности, на троих детей.

Артистка рассказала, что она зарабатывает и пением, и съемками в качестве модели. По словам Бужинской, ежемесячно она зарабатывает около 7 тысяч долларов. Из этих денег она тратит на развитие карьеры, детей, отдых, донат.

"Личный заработок я не считаю. Может, это семь тысяч долларов. Я откладываю на развитие творчества, покупаю новые песни, записываю в хороших студиях, делаю классную аранжировку, шею балета костюмы, снимаю какие-то видео и трачу на детей, на отдых. На одежду я ничего не тратю" артистка.

