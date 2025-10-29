01:30  30 октября
29 октября 2025, 01:50

Певица Екатерина Бужинская раскрыла сумму ежемесячной прибыли

29 октября 2025, 01:50
Фото из открытых источников
Украинская певица Екатерина Бужинская призналась, что ее снабжает ее муж. При этом артистка также зарабатывает деньги и самостоятельно

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

По словам Екатерины Бужинской, ее супруг Димитар Стойчев обеспечивает ее финансово. В настоящее время семья проживает в Болгарии. Певица зарабатывает и тратит немало средств, в частности, на троих детей.

Артистка рассказала, что она зарабатывает и пением, и съемками в качестве модели. По словам Бужинской, ежемесячно она зарабатывает около 7 тысяч долларов. Из этих денег она тратит на развитие карьеры, детей, отдых, донат.

"Личный заработок я не считаю. Может, это семь тысяч долларов. Я откладываю на развитие творчества, покупаю новые песни, записываю в хороших студиях, делаю классную аранжировку, шею балета костюмы, снимаю какие-то видео и трачу на детей, на отдых. На одежду я ничего не тратю" артистка.

Напомним, ранее популярный певец EL Кравчук говорил, что он зарабатывает в месяц тоже около 7 тысяч долларов. При этом артист признавался, что он очень неэкономный человек: по его словам, он может потратить последние деньги на концертный костюм.

шоу-бизнес
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
