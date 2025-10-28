21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 02:50

7-месячную дочь актрисы Анны Кощмал ночью забрали в больницу: что произошло

28 октября 2025, 02:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала о тяжелой ночи с дочерью. Оказалось, что артистку и его 7-летнего ребенка забрали в больницу посреди ночи

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Анны Кошмал, у ее дочери произошла аллергическая реакция. При этом она до сих пор не уверена, какая именно аллергия. 7-летней Софийке резко стало плохо, у нее тоже возникла крапивница, ее тошнило, она не могла есть.

Впоследствии актриса вызвала скорую помощь. Сейчас Анна Кошмал вместе с дочерью находится под наблюдением врачей. С ребенком уже все хорошо. При этом артистка советует всегда иметь дома лекарства, которые помогают в борьбе с аллергией.

"У Фифи (так актриса называет дочь – прим. ред.) произошла острая аллергическая реакция вчера (26 октября – прим. ред.) поздно вечером, самое прикольное – мы не знаем, на что. По телу крапивница и была сильная рвота, много раз, не могла есть сейчас. штука", - говорит артистка.

Справка. Анна Кошмал – украинская актриса. Многим зрителям знакома по проектам "Сваты", "Домик на счастье", "Папик" и другие. В 2017 году она вышла замуж. В 2018 году она родила сына Михаила. Уже в марте 2025 года Анна родила дочь Софию. При этом актриса до сих пор не говорит, кто ее мужчина. Известно лишь, что он как-то связан с кино.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Юморист Яна Глущенко рассказала, сколько денег она тратит на образование своего сына
25 октября 2025, 01:50
"Какой замечательный паренек": певица Оля Полякова призналась, как зарабатывает на жизнь муж ее дочери
25 октября 2025, 01:30
Ведущая Леся Никитюк призналась, где на самом деле она нашла своего любимого Дмитрия Бабчука: познакомились не вживую
25 октября 2025, 00:50
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Певица Тина Кароль рассказала, почему решила отправить своего сына только в восемь лет в другую семью
28 октября 2025, 01:50
Известный актер-военный попал в жуткое ДТП: стало известно о последствиях
28 октября 2025, 00:50
В Украине резко начали меняться цены на картофель: с чем это связано и какие ценники в супермаркетах
27 октября 2025, 23:30
В Украине дорожают овощи: что больше выросло в цене за неделю
27 октября 2025, 23:00
Стало известно, какие регионы останутся без электроэнергии уже завтра: информация от Укрэнерго
27 октября 2025, 22:57
Украинская зима исчезает на глазах: инфографика показала, как за 22 года уменьшилось количество снега
27 октября 2025, 22:51
Банки массово блокируют счета: юристы назвали опасные слова в назначении платежа
27 октября 2025, 22:47
В Украине заблокировали 33 TikTok-аккаунта с рекламой азартных игр
27 октября 2025, 22:39
Журнал Time сменил обложку с Трампом: что заставило
27 октября 2025, 22:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »