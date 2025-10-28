Фото из открытых источников

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала о тяжелой ночи с дочерью. Оказалось, что артистку и его 7-летнего ребенка забрали в больницу посреди ночи

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Анны Кошмал, у ее дочери произошла аллергическая реакция. При этом она до сих пор не уверена, какая именно аллергия. 7-летней Софийке резко стало плохо, у нее тоже возникла крапивница, ее тошнило, она не могла есть.

Впоследствии актриса вызвала скорую помощь. Сейчас Анна Кошмал вместе с дочерью находится под наблюдением врачей. С ребенком уже все хорошо. При этом артистка советует всегда иметь дома лекарства, которые помогают в борьбе с аллергией.

"У Фифи (так актриса называет дочь – прим. ред.) произошла острая аллергическая реакция вчера (26 октября – прим. ред.) поздно вечером, самое прикольное – мы не знаем, на что. По телу крапивница и была сильная рвота, много раз, не могла есть сейчас. штука", - говорит артистка.

Справка. Анна Кошмал – украинская актриса. Многим зрителям знакома по проектам "Сваты", "Домик на счастье", "Папик" и другие. В 2017 году она вышла замуж. В 2018 году она родила сына Михаила. Уже в марте 2025 года Анна родила дочь Софию. При этом актриса до сих пор не говорит, кто ее мужчина. Известно лишь, что он как-то связан с кино.