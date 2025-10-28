21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
28 октября 2025, 01:50

Певица Тина Кароль рассказала, почему решила отправить своего сына только в восемь лет в другую семью

28 октября 2025, 01:50
Фото из открытых источников
Украинскую певицу Тину Кароль нередко критикуют за то, что ее сын Вениамин был отправлен за границу еще маленьким. Артистка объяснила, какие у нее тогда были для этого причины

Об этом артистка рассказала в интервью Анне Хаустовой, передает RegioNews.

По словам Тины Кароль, она уверена, что поступила правильно, когда отправила своего сына Вениамина в Англию. Певица объяснила, что после смерти мужчины все чрезмерно заботились о мальчике. Поэтому она боялась, что он вырастет в слишком тепличных условиях. Тогда она решила, что хочет обеспечить ему самостоятельность и нормальное детство.

"Я бы не выгребла ту жизнь, если бы так не поступила. Чтобы "нюней" он не вырос, чтобы не было этого, что бабушке рядом и все приносят. Это нужно было преодолеть", - отметила артистка.

При этом она отметила, что она постоянно виделась с сыном, часто летала к нему. Кроме того, она специально выбрала для него семью украинцев, чтобы он рос в знакомой среде.

Напомним, Тина Кароль была только один раз замужем. Мужчиной артистки стал продюсер Евгений Огир, от которого она родила сына Вениамина. К сожалению, он умер 28 апреля 2013 от рака желудка. Все эти годы она уже не комментировала личную жизнь.

Второй раз она не вышла замуж, потому что, по ее словам, она сфокусировалась на карьере. Сейчас в ее жизни единственный мужчина – это ее сын Вениамин. Сейчас юноше уже 16 лет. Он учится в Великобритании.

