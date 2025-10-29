15:29  28 октября
Певец EL Кравчук признался, сколько он на самом деле зарабатывает

Популярный украинский артист EL Кравчук рассказал, какие у него заработки. По его словам, он не очень экономный человек

Об этом сообщает "Люкс.ФМ"

Певец откровенно сказал, что в месяц может заработать 7 тысяч долларов. По актуальному курсу Национального банка это примерно 300 тысяч гривен. В то же время EL Кравчук не скрывает, что он не любит экономить.

По его словам, он тратит деньги на еду, жилье, разнообразные безделушки, транспорт, помощь Вооруженным силам Украины. При этом он не скрывает, что может отдать последние деньги ради нового сценического костюма.

Справка. EL Кравчук (Андрей Викторович Остапенко) – украинский певец, актер, композитор. С 2014 года направил творческую деятельность в культурную поддержку жителей Луганской и Донецкой областей. В частности, это были концерты для военных и гражданских. От военных он получил позывной "Прометей".

В 2022 году артист тоже продолжил проводить концерты в поддержку военных и гражданских. Сейчас активно выпускает песни и новый материал, и переводы старых хитов.

