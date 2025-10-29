Фото з відкритих джерел

Українська співачка Катерина Бужинська зізналась, що її забезпечує її чоловік. При цьому артистка також заробляє гроші й самостійно

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну передає RegioNews.

За словами Катерини Бужинської, її чоловік Дімітар Стойчев забезпечує її фінансово. Зараз родина проживає в Болгарії. Співачка заробляє, і витрачає чимало коштів, зокрема, на трьох дітей.

Артистка розповіла, що вона заробляє і співом, і зйомками в якості моделі. За словами Бужинської, щомісяця вона заробляє приблизно 7 тисяч доларів. Із цих грошей вона витрачає на розвиток кар'єри, дітей, відпочинок, донати.

"Особистий заробіток я не рахую. Може, це сім тисяч доларів. Я відкладаю на розвиток творчості, купую нові пісні, записую в гарних студіях, роблю класне аранжування, шию балету костюми, знімаю якісь відео й витрачаю на дітей, на відпочинок. На одяг я нічого не витрачаю – мені все дарують українські бренди", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше популярний співак EL Кравчук говорив, що він заробляє на місяць теж приблизно 7 тисяч доларів. При цьому артист зізнавався, що він дуже неекономна людина: за його словами, він може витратити останні гроші на концертний костюм.