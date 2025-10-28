15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 01:30

"Это не значит, что не нужен мужчина рядом": певица Тина Кароль призналась, почему на самом деле она так и не вышла замуж во второй раз

28 октября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская певица Тина Кароль после смерти ее мужа Евгения Огира больше не имела отношений. Она не вышла второй раз замуж, хотя и получала много предложений

Об этом артистка рассказала в интервью Анне Хаустовой, передает RegioNews.

По словам артистки, после смерти мужа она осталась одна с маленьким сыном, и вообще не думала о новых отношениях. Тогда певица пыталась восстановиться эмоционально и обеспечить достойный уровень жизни для сына. Однако сейчас она готова открыть свое сердце.

"Я чувствую себя, будто эти 12 лет выпали, хотя я фигачила, потому что должна была накормить семью, людей, которые на меня работают. Я за этот период могла выйти замуж 20 тысяч раз, забыть обо всем и ничего не делать, но это не я. Я — о достижениях. Мне нравится быть независимой, хотя это не значит, что не нужен мужчина рядом."

Напомним, Тина Кароль была лишь однажды замужем. Мужем артистки стал продюсер Евгений Огир, от которого она родила сына Вениамина. К сожалению, он умер 28 апреля 2013 года от рака желудка. Все эти годы она уже не комментировала личную жизнь.

Второй раз она не вышла замуж, потому что, по ее словам, она сфокусировалась на карьере. Сейчас в ее жизни единственный мужчина – это ее сын Вениамин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
7-месячную дочь актрисы Анны Кощмал ночью забрали в больницу: что произошло
28 октября 2025, 02:50
Певица Тина Кароль рассказала, почему решила отправить своего сына только в восемь лет в другую семью
28 октября 2025, 01:50
Известный актер-военный попал в жуткое ДТП: стало известно о последствиях
28 октября 2025, 00:50
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Украина увеличила экспорт масла: сумма достигает 90 миллионов долларов
28 октября 2025, 23:30
В Украине меняется стоимость фруктов: какие ценники в популярных супермаркетах
28 октября 2025, 23:00
В Чернобыле заметили собак с синей шерстью: специалисты объяснили, что произошло
28 октября 2025, 22:55
В ВСУ опровергли заявления России о якобы окружении Купянска
28 октября 2025, 22:31
Доверилась незнакомцу: на Буковине псевдобанкир украл у женщины деньги
28 октября 2025, 22:25
В Украине могут возникнуть проблемы с отоплением: энергоэксперт назвал города
28 октября 2025, 22:18
Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону
28 октября 2025, 21:59
Сын киевских актеров умер после посещения ТЦК: названа официальная причина смерти
28 октября 2025, 21:58
В Херсоне судили многодетную мать, работавшую на россиян
28 октября 2025, 21:55
Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны
28 октября 2025, 21:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »