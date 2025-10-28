Фото из открытых источников

Украинская певица Тина Кароль после смерти ее мужа Евгения Огира больше не имела отношений. Она не вышла второй раз замуж, хотя и получала много предложений

Об этом артистка рассказала в интервью Анне Хаустовой, передает RegioNews.

По словам артистки, после смерти мужа она осталась одна с маленьким сыном, и вообще не думала о новых отношениях. Тогда певица пыталась восстановиться эмоционально и обеспечить достойный уровень жизни для сына. Однако сейчас она готова открыть свое сердце.

"Я чувствую себя, будто эти 12 лет выпали, хотя я фигачила, потому что должна была накормить семью, людей, которые на меня работают. Я за этот период могла выйти замуж 20 тысяч раз, забыть обо всем и ничего не делать, но это не я. Я — о достижениях. Мне нравится быть независимой, хотя это не значит, что не нужен мужчина рядом."

Напомним, Тина Кароль была лишь однажды замужем. Мужем артистки стал продюсер Евгений Огир, от которого она родила сына Вениамина. К сожалению, он умер 28 апреля 2013 года от рака желудка. Все эти годы она уже не комментировала личную жизнь.

Второй раз она не вышла замуж, потому что, по ее словам, она сфокусировалась на карьере. Сейчас в ее жизни единственный мужчина – это ее сын Вениамин.