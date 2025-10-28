Фото з відкритих джерел

Українська співачка Тіна Кароль після смерті її чоловіка Євгена Огіра більше не мала стосунків. Вона не вийшла вдруге заміж, хоч і отримувала багато пропозицій

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Анні Хаустовій, передає RegioNews.

За словами артистки, після смерті чоловіка вона залишилась сама з маленьким сином, і взагалі не думала про нові стосунки. Тоді співачка намагалась відновитися емоційно, а також забезпечити гідний рівень життя для сина. Однак зараз вона вже готова відкрити своє серце.

"Я почуваюся, ніби ці 12 років випали, хоча я фігачила, бо мала нагодувати родину, людей, які на мене працюють. Я за цей період могла вийти заміж 20 тисяч разів, забути про все і нічого не робити, але це не я. Я — про досягнення. Мені подобається бути незалежною, хоча це не означає, що не потрібен чоловік поруч", - каже Тіна Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль була лише один раз заміжньою. Чоловіком артистки став продюсер Євген Огір, від якого вона народила сина Веніаміна. На жаль, він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Всі ці роки вона вже не коментувала особисте життя.

Вдруге вона не вийшла заміж, бо, за її словами, вона сфокусувалась на кар'єрі. Наразі в її житті єдиний чоловік — це її син Веніамін.