26 августа 2025, 23:25

Тина Кароль призналась, почему у нее не сложилась личная жизнь

26 августа 2025, 23:25
Фото из открытых источников
Певица Тина Кароль после смерти мужа во второй раз уже не вышла замуж. По словам артистки, во главу угла она поставила карьеру

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Тина Кароль отметила, что для большого успеха нужно очень много и упорно работать. Поэтому у нее просто не было времени на личную жизнь, а иногда даже на отдых.

"К сожалению, успешность человека — это одиночество. По результатам на пьедестале идет кропотливая работа. У тебя особенно нет времени где-то погулять и так далее. Летом мы сделали очень много коллабораций и треков", - говорит Тина Кароль.

По ее словам, единственный мужчина, для которого она всегда находит время, это ее 16-летний сын Вениамин. Сейчас мальчик учится в Великобритании. Однако звездная мама иногда находит время, чтобы побыть с ним.

"Самая главная встреча, которой я ждала, это встреча с сыном. Мы увиделись, и у нас такая семейная идиллия сейчас", - говорит артистка.

Напомним, Тина Кароль была лишь однажды замужем. Мужчиной артистки стал продюсер Евгений Огир, от которого она родила сына Вениамина. К сожалению, он умер 28 апреля 2013 года от рака желудка. Все эти годы она уже не комментировала личную жизнь.

