Фото из открытых источников

В этом году старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Певица рассказала, чем ее зять зарабатывает на жизнь

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Оли Поляковой, ей ее зять работает. Сейчас юноша работает на трех работах. При этом он, как и Маша, продолжает обучение в музыкальном колледже. Эден является басистом, а в выходные он также готовит в ресторане. При этом он оказался не из очень простой семьи.

"У отца был второй по величине рекорд-лейбл в Америке. Я подумала, что какой замечательный паренек", - рассказала Оля Полякова.

Следует отметить, что Маша и Эден еще не праздновали свадьбу. Пара просто зарегистрировала брак, но не устраивала традиционную "вечерку" пока. При этом Оля Полякова в интервью признавалась, что она не собирается оплачивать свадьбу старшей дочери. По мнению артистки, если Маша уже вышла замуж, то оплачивать свадьбу должен мужчина или она сама, но не мама.