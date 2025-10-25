14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
21:55  24 октября
Попытка побега за $25 тысяч закончилась ДТП на границе с Молдовой: 7 мужчин в BMW X5 попали в больницу
18:31  24 октября
В Луцке 13-летний мальчик скончался после съеденной шаурмы – не успел доехать в больницу
UA | RU
UA | RU
25 октября 2025, 01:30

"Какой замечательный паренек": певица Оля Полякова призналась, как зарабатывает на жизнь муж ее дочери

25 октября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В этом году старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Певица рассказала, чем ее зять зарабатывает на жизнь

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Оли Поляковой, ей ее зять работает. Сейчас юноша работает на трех работах. При этом он, как и Маша, продолжает обучение в музыкальном колледже. Эден является басистом, а в выходные он также готовит в ресторане. При этом он оказался не из очень простой семьи.

"У отца был второй по величине рекорд-лейбл в Америке. Я подумала, что какой замечательный паренек", - рассказала Оля Полякова.

Следует отметить, что Маша и Эден еще не праздновали свадьбу. Пара просто зарегистрировала брак, но не устраивала традиционную "вечерку" пока. При этом Оля Полякова в интервью признавалась, что она не собирается оплачивать свадьбу старшей дочери. По мнению артистки, если Маша уже вышла замуж, то оплачивать свадьбу должен мужчина или она сама, но не мама.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Кровь течет, результат — ноль": Дмитрий Коляденко рассказал о похудении, о котором сожалеет
24 октября 2025, 01:50
Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как сейчас зарабатывает на жизнь
24 октября 2025, 01:30
"Наконец-то слышен голос": Джамала рассказала, какие песни присылают ей участники будущего Нацотбора на Евровидение
24 октября 2025, 00:50
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Юморист Яна Глущенко рассказала, сколько денег она тратит на образование своего сына
25 октября 2025, 01:50
Ведущая Леся Никитюк призналась, где на самом деле она нашла своего любимого Дмитрия Бабчука: познакомились не вживую
25 октября 2025, 00:50
Украина увеличила импорт риса: сумма превысила 40 тысяч долларов
25 октября 2025, 00:30
В Украине подорожала популярная ягода: что произошло на рынке и почему производители недовольны
24 октября 2025, 23:30
В Украине продолжают дорожать помидоры: сколько стоит килограмм в супермаркетах
24 октября 2025, 23:00
У автовокзала Днепра нашли человеческие останки: стало известно, что там было раньше
24 октября 2025, 22:40
В Харькове будут судить мошенника, зарабатывающего на фейковых государственных выплатах
24 октября 2025, 22:20
Попытка побега за $25 тысяч закончилась ДТП на границе с Молдовой: 7 мужчин в BMW X5 попали в больницу
24 октября 2025, 21:55
На оккупированном Запорожье россияне уничтожают малый бизнес: что происходит
24 октября 2025, 21:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »