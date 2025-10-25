Фото з відкритих джерел

За словами Олі Полякової

За словами Олі Полякової, їй її зять працює. Зараз хлопець працює на трьох роботах. При цьому він, як і Маша, продовжує навчання в музичному коледжі. Еден є басистом, а на вихідних він також готує в ресторані. При цьому він виявився не з дуже "простої" родини.

"У батька був другий за величиною рекорд-лейбл в Америці. Я подумала, що який чудовий хлопчина", - розповіла Оля Полякова.

Слід зазначити, що Маша та Еден ще не святкували весілля. Пара просто зареєструвала шлюб, але не влаштовувала традиційну "вечірку" поки що. При цьому Оля Полякова в інтерв'ю зізнавалась, що вона не збирається оплачувати весілля старшої доньки. На думку артистки, якщо Маша вже вийшла заміж, то оплачувати весілля повинен чоловік або вона сама, але не мама.