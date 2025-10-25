14:05  24 жовтня
25 жовтня 2025, 01:30

"Який чудовий хлопчина": співачка Оля Полякова зізналась, як заробляє на життя чоловік її доньки

25 жовтня 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
Цьогоріч старша донька Олі Полякової вийшла заміж на молодого музиканта Едена Пассареллі. Співачка розповіла, чим її зять заробляє на життя

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Олі Полякової, їй її зять працює. Зараз хлопець працює на трьох роботах. При цьому він, як і Маша, продовжує навчання в музичному коледжі. Еден є басистом, а на вихідних він також готує в ресторані. При цьому він виявився не з дуже "простої" родини.

"У батька був другий за величиною рекорд-лейбл в Америці. Я подумала, що який чудовий хлопчина", - розповіла Оля Полякова.

Слід зазначити, що Маша та Еден ще не святкували весілля. Пара просто зареєструвала шлюб, але не влаштовувала традиційну "вечірку" поки що. При цьому Оля Полякова в інтерв'ю зізнавалась, що вона не збирається оплачувати весілля старшої доньки. На думку артистки, якщо Маша вже вийшла заміж, то оплачувати весілля повинен чоловік або вона сама, але не мама.

