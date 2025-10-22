Фото из открытых источников

Певица Оля Полякова рассказывала, что она может до сих пор отправлять деньги дочери Маши в США. Однако как оказалось, свадьбу оплачивать она не собирается

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Не так давно старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж. Они просто заключили брак, однако самого празднования не было. Маша говорила, что планирует организовать праздник в Европе. Певица Оля Полякова отметила, что она не будет платить за это. По ее мнению, если они решили решиться на брак, должны отвечать за все финансовые расходы.

"Обязательно, когда они заработают деньги и смогут себе это позволить. Я считаю, что делать пышную свадьбу для детей - это вчерашний день. Дети сами решили жениться, то пусть сами себе обеспечивают свадьбу", - убеждена артистка.

Она также отметила, что когда она выходила замуж, празднование оплачивал ее муж. Артистка подчеркнула, что она у мамы денег на это не просила.

"Я когда шла замуж, то у мамы денег не просила. Вышла замуж - пусть мужчина делает свадьбу. Мужчина не может - пусть сама идет и зарабатывает, как мамка всю жизнь работает. Там куча вариантов, но мама то оплачивать не будет", - говорит Полякова.

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой удивила новостью о свадьбе. Маша вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Звездная мама в социальной сети поздравила дочь и новоиспеченного зятя. При этом певица в шутку заметила, что о свадьбе дочери узнала из соцсетей.