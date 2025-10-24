"Кровь течет, результат — ноль": Дмитрий Коляденко рассказал о похудении, о котором сожалеет
Хореограф Дмитрий Коляденко решил попробовать модный метод похудения. Однако результатом он оказался недоволен
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
По словам шоумена, он решил попробовать уколы для похудения. Однако желанного результата он не получил. Кроме того, он рассказал, что было очень больно.
"Я делал уколы, штук двадцать в живот. Это больно, кровь течет, результат - ноль. Я не советую. Это все ноль", - говорит Дмитрий Коляденко.
Он призвал людей не повторять его ошибки.
Напомним, ранее хореограф говорил о том, что он хочет найти любимого человека. По его словам, он хочет беспокоиться о ком-то. При этом Коляденко признался, что в его жизни было только две "летние женщины": бывшая жена Елена и певица Ирина Билык.
