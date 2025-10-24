07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 01:30

Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как сейчас зарабатывает на жизнь

24 октября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Недавно танцовщица рассказывала, что построила с мужем с нуля дом более 200 тысяч долларов. Теперь она призналась, какие источники дохода она имеет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNew.

По словам артистки, сейчас она является преподавателем в разных танцевальных студиях. При этом Илона Гвозлева работает в Киевском национальном университете культуры и искусств, где ведет дисциплину "Искусство балетмейстера".

"Танцы – это классно, но учитывая возраст, физические возможности – ну ты не будешь на сцене танцевать всю жизнь. Я понимаю, что через движение, проработку эмоций, анализ психологического портрета можно помогать людям и переходить из танцев в арттерапию. Я ставлю человеку задачу, а она с помощью телесных практик пытается его решить. помогают проработать стресс, тревогу, комплексы, неуверенность", - говорит артистка, однако конкретные цифры по зарплате решила не называть.

Справка. Илона Гвоздева – украинская танцор и хореографка. Многим зрителям она известна по шоу "Танцуют все". Также она принимала участие в шоу "Танцы со звездами". Танцовщица замужем: воспитывает дочь Валерию и сына Доминика.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Я была со своим Сашей в опасности": Ефросинина рассказала, как почти убегала в Украину из-за ее розыска в РФ
23 октября 2025, 01:30
Музыкант Андрей Хливнюк рассказал, как повлияла служба на его психическое здоровье
23 октября 2025, 00:50
Вызвали скорую: певица Lida Lee попала в жесткое ДТП на съемках
23 октября 2025, 00:30
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак
24 октября 2025, 08:17
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
24 октября 2025, 08:05
Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов
24 октября 2025, 07:49
В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
24 октября 2025, 07:33
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 07:13
ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года
24 октября 2025, 06:59
"Кровь течет, результат — ноль": Дмитрий Коляденко рассказал о похудении, о котором сожалеет
24 октября 2025, 01:50
"Наконец-то слышен голос": Джамала рассказала, какие песни присылают ей участники будущего Нацотбора на Евровидение
24 октября 2025, 00:50
В Украине снова дорожает лук: сколько стоит килограмм
24 октября 2025, 00:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »