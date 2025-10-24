Фото из открытых источников

Недавно танцовщица рассказывала, что построила с мужем с нуля дом более 200 тысяч долларов. Теперь она призналась, какие источники дохода она имеет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNew.

По словам артистки, сейчас она является преподавателем в разных танцевальных студиях. При этом Илона Гвозлева работает в Киевском национальном университете культуры и искусств, где ведет дисциплину "Искусство балетмейстера".

"Танцы – это классно, но учитывая возраст, физические возможности – ну ты не будешь на сцене танцевать всю жизнь. Я понимаю, что через движение, проработку эмоций, анализ психологического портрета можно помогать людям и переходить из танцев в арттерапию. Я ставлю человеку задачу, а она с помощью телесных практик пытается его решить. помогают проработать стресс, тревогу, комплексы, неуверенность", - говорит артистка, однако конкретные цифры по зарплате решила не называть.

Справка. Илона Гвоздева – украинская танцор и хореографка. Многим зрителям она известна по шоу "Танцуют все". Также она принимала участие в шоу "Танцы со звездами". Танцовщица замужем: воспитывает дочь Валерию и сына Доминика.