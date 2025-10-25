14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2025, 00:50

Ведуча Леся Нікітюк зізналась, де насправді вона знайшла свого коханого Дмитра Бабчука: познайомились не наживо

25 жовтня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Цьогоріч Леся Нікітюк народила сина від коханого Дмитра Бабчука. Тепер стало відомо, як вони зустріли один одного

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

В одному з випусків шоу "Хто зверну" Леся Нікітюк розповіла про свої стосунки з військовим Дмитром Бабчуком. За її словами, вони познайомились завдяки сайту знайомств. Леся пожартувала, що для великих міст знайомства через додатки – це звичне явище, бо важко знайти час для зустрічей в реальному житті.

"Усі знайомляться через застосунки. І це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки", - сказала Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що влітку Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Кров тече, результат — нуль": Дмитро Коляденко розповів про схуднення, про яке жалкує
24 жовтня 2025, 01:50
Танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, як зараз заробляє на життя
24 жовтня 2025, 01:30
"Нарешті чутно голос": Джамала розповіла, які пісні надсилають їй учасники майбутнього Нацвідбору на Євробачення
24 жовтня 2025, 00:50
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Гумористка Яна Глущенко розповіла, скільки грошей вона витрачає на освіту свого сина
25 жовтня 2025, 01:50
"Який чудовий хлопчина": співачка Оля Полякова зізналась, як заробляє на життя чоловік її доньки
25 жовтня 2025, 01:30
Україна збільшила імпорт рису: сума перевищила 40 тисяч доларів
25 жовтня 2025, 00:30
В Україні подорожчала популярна ягода: що сталось на ринку і чому виробники незадоволені
24 жовтня 2025, 23:30
В Україні продовжують дорожчати помідори: скільки коштує кілограм у супермаркетах
24 жовтня 2025, 23:00
Біля автовокзалу Дніпра знайшли людські останки: стало відомо, що там було раніше
24 жовтня 2025, 22:40
У Харкові будуть судити шахрая, заробляв на фейкових державних виплатах
24 жовтня 2025, 22:20
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
24 жовтня 2025, 21:55
На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається
24 жовтня 2025, 21:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »