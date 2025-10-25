Фото з відкритих джерел

Цьогоріч Леся Нікітюк народила сина від коханого Дмитра Бабчука. Тепер стало відомо, як вони зустріли один одного

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

В одному з випусків шоу "Хто зверну" Леся Нікітюк розповіла про свої стосунки з військовим Дмитром Бабчуком. За її словами, вони познайомились завдяки сайту знайомств. Леся пожартувала, що для великих міст знайомства через додатки – це звичне явище, бо важко знайти час для зустрічей в реальному житті.

"Усі знайомляться через застосунки. І це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки", - сказала Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що влітку Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.