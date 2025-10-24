Фото: YouTube

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами шоумена, він вирішив спробувати уколи для схуднення. Проте омріяного результату він не отримав. Крім того, він розповів, що було дуже боляче.

"Я робив уколи, штук двадцять у живіт. Це боляче, кров тече, результат — нуль. Я не раджу. Це все нуль", — каже Дмитро Коляденко.

Він закликав людей не повторювати його помилку.

Нагадаємо, раніше хореограф казав про те, що він хоче знайти кохану людину. За його словами, він хоче турбуватися про когось. При цьому Коляденко зізнався, що в його житті було лише дві "рокові жінки": колишня дружина Олена та співачка Ірина Білик.