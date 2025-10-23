Фото из открытых источников

Несколько лет назад в РФ объявили украинскую ведущую Машу Ефросинину в розыск. Она рассказала, что узнала об этом, когда была за границей

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Маша Ефросинина вспоминает, что это произошло, когда она была в Тбилиси с сыном Сашей. Тогда ей позвонили из Министерства иностранных дел Украины и сообщили, что ей нужно немедленно покинуть страну. Там ведь пророссийское правительство. В результате ведущей вместе с сыном пришлось эвакуироваться.

"В гостиничном номере меня застал звонок из Министерства иностранных дел, где мне сказали: "Мария, вы читали новости? Вас объявлен в розыск, приговорен к семи годам колонии. Мы знаем, что вы сейчас не в стране, мы советуем вам срочно эвакуироваться". За мной в течение 10 минут приехал консул Украины, меня вывезли в посольство. Уже через несколько часов меня эвакуировали обратно в Украину. Я была со своим Сашей в опасности", - говорит ведущая.

Она также отметила, что из-за розыска РФ для нее закрыт въезд во многие страны. Также она теперь вынуждена тщательно планировать поездки. Особенно когда есть пересадки.

Напомним, ранее ведущая рассказывала, как ее сын Саша реагирует на обстрелы. По словам ведущей, 11-летний мальчик действует очень собранно. В частности, он сам берет маму за руку и ведет в укрытие.