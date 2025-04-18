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18 апреля 2025, 05:20

Хореограф Дмитрий Коляденко признался, что годами не имел интима после расставания с Ириной Билык

18 апреля 2025, 05:20
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Фото: YouTube
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Известный шоумен Дмитрий Коляденко признается, что сейчас хочет иметь искренние отношения. По его словам, в его жизни было только "две роковые женщины"

Об этом шоумен рассказал в интервью Марии Ефросининой, передает RegioNews.

В "Экзамене" хореограф рассказал, что не имел интима 19 лет. По его словам, после отношений с Ириной Билык у него не было близких отношений с другими женщинами. Дмитрий Коляденко отметил, что в его жизни было только две "роковые женщины": Елена Коляденко (бывшая жена, мать сына), а также Ирина Билык. Он также признался, что бывшая жена и сын очень часто ему снятся.

О романе с Ириной Билык Коляденко рассказал, что это было бурно. После расставания они пять лет избегали друг друга. Лишь со временем они пришли к дружеским отношениям.

"Я ее любил, люблю и буду любить. Она никогда не поставит точку, и я никогда не поставлю ее. Мы поставили точку, что мы не можем жить вместе, я желаю, чтобы у нее был новый мужчина, чтобы был богат. Она трудяга, много работает, ей очень тяжело. Мы договорились, что и я хочу начать новую жизнь", - сказал Коляденко.

Он рассказал, что недавно "купил любовь за деньги". Это было впервые за эти 19 лет.

"Только месяц назад я купил любовь за деньги. Ну секс. Там была такса за час, у нас это все было 45 минут. Угадай мою реакцию, это же 19 лет прошло. Ты представляешь, что там было за эти 45 минут. Как я был счастлив", - рассказал хореограф.

При этом он признался, что хочет создать близкие отношения. По словам Коляденко, ему хочется беспокоиться о ком-то и просыпаться вместе.

Справка . С бывшей женой Еленой Дмитрий Коляденко состоял в браке 10 лет. У них есть сын Филипп, который сегодня является участником популярной группы KADNAY. С 2003 по 2006 он был в отношениях с певицей Ириной Билык. Почти четыре года они жили вместе, после чего расстались.

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