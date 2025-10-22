19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 00:30

"Не страдаю": актриса Екатерина Кузнецова ответила на давление по браку и детям

22 октября 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная актриса Екатерина Кузнецова, как и многие люди, сталкивалась с давлением общества на брак. Сейчас артистке 38 лет, и у нее нет мужа и детей

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам актрисы, она не страдает из-за того, что не имеет детей или мужчины. Она добавила, что ей хочется улыбаться, когда она слышит фразу о том, что "общество давит", потому что общество не имеет на это право.

"Это абсолютно противоестественная история. Если вам комфортно в своем статусе – замечательно! Если нет – это тоже ок, но не надо под давлением "уже время" выходить замуж за "бездельника" и рожать. Потому что можно проснуться рядом с человеком, которого не любишь, и понять, что просто поспешила, сделала это не в то время", - сказала она.

Она добавила, что жизнь не соревнование, и у каждого человека свой темп и сценарий счастья.

Напомним, в 2014 году она вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Однако в 2015 году они развелись.

С 2017 года Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Они прожили вместе около восьми лет. В июле 2025 г. она объявила о разрыве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Поляковой отказали в участии в нацотборе на "Евровидение"
21 октября 2025, 14:17
Для певицы Натальи Могилевской вызвали скорую: на артистку на съемках упал рояль
21 октября 2025, 01:55
"Просто взял и бросил трубку": певица Ирина Федишин рассказала, чем кончился ее конфликт с MELOVIN
21 октября 2025, 01:30
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
"Вышла замуж – пусть мужчина делает свадьбу": Оля Полякова объяснила, почему не оплачивала свадьбу дочери
22 октября 2025, 01:30
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
22 октября 2025, 00:50
В Украине за неделю подорожали овощи: какие теперь цены
21 октября 2025, 23:30
Украина резко нарастила импорт сала
21 октября 2025, 23:00
Одесские полицейские призвали пешеходов позаботиться о собственной видимости на дороге в темное время суток
21 октября 2025, 22:35
5 лет заключения получили трое жителей Полтавщины, которые на ходу грабили грузовики
21 октября 2025, 22:22
В Черниговской области дроны атаковали город: 4 погибших, 10 раненых, среди них – 10-летний ребенок
21 октября 2025, 21:28
Одесситка нашла мертвую мышь в упаковке кефира после двух дней потребления
21 октября 2025, 21:21
В Запорожье 13-летний парень получил ранения после взрыва патрона
21 октября 2025, 21:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »