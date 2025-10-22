Фото из открытых источников

Известная актриса Екатерина Кузнецова, как и многие люди, сталкивалась с давлением общества на брак. Сейчас артистке 38 лет, и у нее нет мужа и детей

По словам актрисы, она не страдает из-за того, что не имеет детей или мужчины. Она добавила, что ей хочется улыбаться, когда она слышит фразу о том, что "общество давит", потому что общество не имеет на это право.

"Это абсолютно противоестественная история. Если вам комфортно в своем статусе – замечательно! Если нет – это тоже ок, но не надо под давлением "уже время" выходить замуж за "бездельника" и рожать. Потому что можно проснуться рядом с человеком, которого не любишь, и понять, что просто поспешила, сделала это не в то время", - сказала она.

Она добавила, что жизнь не соревнование, и у каждого человека свой темп и сценарий счастья.

Напомним, в 2014 году она вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Однако в 2015 году они развелись.

С 2017 года Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Они прожили вместе около восьми лет. В июле 2025 г. она объявила о разрыве.