08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23:26  22 жовтня
Вибух на лівому березі Києва: моторошний момент потрапив на відео
23 жовтня 2025, 01:30

"Я була зі своїм Сашком в небезпеці": Єфросиніна розповіла, як майже тікала в Україну через її розшук в РФ

23 жовтня 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
Кілька років тому у РФ оголосили українську ведучу Машу Єфросиніну в розшук. Вона розповіла, що дізналась про це, коли була за кордоном

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Маша Єфросиніна згадує, що це сталось, коли вона була в Тбілісі з сином Сашком. Тоді їй зателефонували з Міністерства закордонних справ України та повідомили, що їй потрібно негайно покинути країну. Адже там проросійський уряд. В результаті ведучій разом із сином довелось евакуюватися.

"У готельному номері мене застав дзвінок з Міністерства закордонних справ, де мені сказали: "Маріє, ви читали новини? Вас оголошено в розшук, засуджено до семи років колонії. Ми знаємо, що ви зараз не в країні, ми радимо вам терміново евакуюватися". За мною протягом 10 хвилин приїхав консул України, мене вивезли до посольства. Вже через декілька годин мене евакуювали назад до України. Я була зі своїм Сашком в небезпеці", - каже ведуча.

Вона також зазначила, що через розшук РФ для неї закритий в'їзд до багатьох країн. Також вона тепер вимушена ретельно планувати поїздки. Особливо коли є пересадки.

Нагадаємо, раніше ведуча розповідала, як її син Сашко реагує на обстріли. За словами ведучої, 11-річний хлопчик діє дуже зібрано. Зокрема, він сам бере маму за руку та веде в укриття.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
