Фото з відкритих джерел

Кілька років тому у РФ оголосили українську ведучу Машу Єфросиніну в розшук. Вона розповіла, що дізналась про це, коли була за кордоном

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Маша Єфросиніна згадує, що це сталось, коли вона була в Тбілісі з сином Сашком. Тоді їй зателефонували з Міністерства закордонних справ України та повідомили, що їй потрібно негайно покинути країну. Адже там проросійський уряд. В результаті ведучій разом із сином довелось евакуюватися.

"У готельному номері мене застав дзвінок з Міністерства закордонних справ, де мені сказали: "Маріє, ви читали новини? Вас оголошено в розшук, засуджено до семи років колонії. Ми знаємо, що ви зараз не в країні, ми радимо вам терміново евакуюватися". За мною протягом 10 хвилин приїхав консул України, мене вивезли до посольства. Вже через декілька годин мене евакуювали назад до України. Я була зі своїм Сашком в небезпеці", - каже ведуча.

Вона також зазначила, що через розшук РФ для неї закритий в'їзд до багатьох країн. Також вона тепер вимушена ретельно планувати поїздки. Особливо коли є пересадки.

Нагадаємо, раніше ведуча розповідала, як її син Сашко реагує на обстріли. За словами ведучої, 11-річний хлопчик діє дуже зібрано. Зокрема, він сам бере маму за руку та веде в укриття.