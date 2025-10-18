Фото из открытых источников

Наталья Денисенко является успешной актрисой и предпринимателем. У нее поинтересовались, сколько должен зарабатывать человек, желающий быть с ней

Об этом актриса рассказала в проекте "Na bari", передает RegioNews.

По словам Натальи Денисенко, она сама зарабатывает столько, что могла бы обеспечить и себя, и своего сына, и даже своего партнера. При этом она хочет, чтобы мужчина, который будет рядом с ней, был ей другом и опорой в сложных ситуациях.

Что касается доходов, актриса хотела бы, чтобы мужчина зарабатывал на уровне с ней и мог закрывать какие-то бытовые нужды.

"Я очень хорошо зарабатываю. Я могу и себя, и мужа, и ребенка, и родителей обеспечить. Кино - не единственный источник моей прибыли. Мне хотелось бы видеть в мужчине не деньги, а что он может решить вопрос. Это не значит, что он должен мне что-то купить. Я сама могу сделать это. Самое главное, чтобы он мог регулярно покупать".

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко рассказала о запуске нового бизнеса. По ее словам, ей пришлось потратить немало собственных средств. Из-за переутомления после съемок она даже плакала, когда пыталась справиться со всем объемом работы.