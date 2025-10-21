Фото из открытых источников

Между Ириной Федишин и MELOVIN давно есть конфликт. Это произошло из-за того, что певица раскритиковала представителей ЛГБТ, что возмутило артиста

Об этом артистка рассказала в комментарии "Ближе к звездам", передает RegioNews.

По мнению Ирины Федишин, реакция MELOVIN, по ее мнению, не является примером толерантного отношения. Она добавила, что она не осуждает представителей ЛГБТ, но ей очень тяжело их понять. При этом артистка отвергает идею того, что ее сыновья когда-нибудь могут сделать каминг-аут.

MELOVIN, по словам артистки, очень критически высказался по поводу ее волонтерской деятельности. Она даже хотела подавать в суд, однако сначала решили все узнать лично. Звонил певцу муж и продюсер Ирины Виталий Човнык.

"Муж решил ему позвонить. Говорит: "Вы так выразились - из чего вы взяли эти аргументы?". Он отвечает: "Ой, нет, так я где-то слышал давно. Виталий говорит: "Ну вы же понимаете, что вы подрываете нашу волонтерскую деятельность, как это так?" И он просто взял и бросил трубку и больше не отвечал", – рассказала Федишин.

Напомним, еще в 2022 году в одном из интервью певица сказала, что считает представителей ЛГБТ грешниками. Также она отметила, что ей было сложно оценивать участников "Евровидения 2022" (Ирина была в жюри), потому что там много представителей ЛГБТ-сообщества.

После этого певец Меловин отреагировал на такие высказывания.