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17 июля 2025, 22:15

Дочь певицы Оли Поляковой вышла замуж за иностранца

17 июля 2025, 22:15
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Фото из открытых источников
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Старшая дочь Оли Поляковой стала женой. В соцсетях Маша показала фото со своей церемонии

Такие фото Маша Полякова опубликовала в Instagram, передает RegioNews.

На фото можно увидеть Машу Полякову с ее молодым человеком. Также девушка показала видео, где они обмениваются обетами. В комментариях звездная мама уже приветствовала пару.

"Маруся! Не зря папа тебя вылюбил и выбаловал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", - написала Оля Полякова в комментариях под свадебными фото дочери.

Муж Маши – молодой музыкант Эден Пассарелли. Неизвестно где сама и когда они познакомились. Однако, судя по видео Маше Поляковой, они играют в одном музыкальном бэнде (она поет, он – гитарист).

Напомним, что недавно Маша Полякова публиковала видео, где можно увидеть момент, когда ее парень делает ей предложение. Тогда звездная мама пошутила, что она узнала о свадьбе из Instagram, и наверняка так же узнает когда-то о внуках.

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