Фото из открытых источников

Такие фото Маша Полякова опубликовала в Instagram, передает RegioNews.

На фото можно увидеть Машу Полякову с ее молодым человеком. Также девушка показала видео, где они обмениваются обетами. В комментариях звездная мама уже приветствовала пару.

"Маруся! Не зря папа тебя вылюбил и выбаловал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", - написала Оля Полякова в комментариях под свадебными фото дочери.

Муж Маши – молодой музыкант Эден Пассарелли. Неизвестно где сама и когда они познакомились. Однако, судя по видео Маше Поляковой, они играют в одном музыкальном бэнде (она поет, он – гитарист).

Напомним, что недавно Маша Полякова публиковала видео, где можно увидеть момент, когда ее парень делает ей предложение. Тогда звездная мама пошутила, что она узнала о свадьбе из Instagram, и наверняка так же узнает когда-то о внуках.