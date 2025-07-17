Дочь певицы Оли Поляковой вышла замуж за иностранца
Старшая дочь Оли Поляковой стала женой. В соцсетях Маша показала фото со своей церемонии
Такие фото Маша Полякова опубликовала в Instagram, передает RegioNews.
На фото можно увидеть Машу Полякову с ее молодым человеком. Также девушка показала видео, где они обмениваются обетами. В комментариях звездная мама уже приветствовала пару.
"Маруся! Не зря папа тебя вылюбил и выбаловал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", - написала Оля Полякова в комментариях под свадебными фото дочери.
Муж Маши – молодой музыкант Эден Пассарелли. Неизвестно где сама и когда они познакомились. Однако, судя по видео Маше Поляковой, они играют в одном музыкальном бэнде (она поет, он – гитарист).
Напомним, что недавно Маша Полякова публиковала видео, где можно увидеть момент, когда ее парень делает ей предложение. Тогда звездная мама пошутила, что она узнала о свадьбе из Instagram, и наверняка так же узнает когда-то о внуках.